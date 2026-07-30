El Barça recibe la denuncia del Atlético por el 'caso Julián Álvarez'

Novedades en el caso Julián... aunque no directamente relacionadas con la posible llegada del delantero argentino al Spotify Camp Nou este verano. El FC Barcelona ha recibido la notificación de la denuncia que el Atlético de Madrid presentó a la Federación Española de Fútbol y la FIFA por, presuntamente, haber hablado con el futbolista con contrato en el Metropolitano hasta 2030 a sus espaldas.

En la notificación enviada por parte de la RFEF, la entidad presidida por Rafael Louzán traslada al Barça que se ha abierto un expediente y le recuerda que tiene unos días para presentar alegaciones. Los abogados del club blaugrana, que están estudiando la denuncia colchonera, tienen la intención de hacerlo para defender los intereses de la entidad.

Julián Álvarez, en una foto de archivo durante el Mundial 2026 / EFE

“Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”, afirmó Miguel Ángel Gil a mediados de junio. El conjunto rojiblanco la hizo efectiva semanas después y en las últimas horas se ha trasladado formalmente al Barça.

En la zona noble blaugrana se considera que esta denuncia del Atlético no tiene recorrido. Recuerdan que fue el futbolista quien declaró públicamente sus intenciones de cambiar de aires y "cumplir su sueño" y que, días después, el club presentó la oferta de 100 millones de euros que caducará próximamente. Además, el propio Atlético reconoce que la denuncia no se basa en pruebas de los contactos entre el Barça y Julián, sino en indicios.

Operación compleja

Julián Álvarez sigue siendo el gran objetivo de la dirección deportiva encabezada por Deco para reforzar la posición de '9' del equipo de Hansi Flick. El Atlético de Madrid, sin embargo, ha dejado muy claro públicamente que no quiere negociar con el club blaugrana por la 'araña'. El futbolista argentino, finalista del Mundial, está citado por Simeone para incorporarse a la pretemporada colchonera el próximo 10 de agosto.

Otro gesto de Julián podría ayudar a desencallar una operación que sigue antojándose muy compleja. La dirección deportiva del Barça, de hecho, explora alternativas en el mercado para no quedarse sin relevo de Robert Lewandowski en el presente verano.

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"Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", declaró el argentino en plena disputa del Mundial. Fue el movimiento público que dio el pistoletazo de salida a un culebrón que aún tiene muchos capítulos interesantes por vivir.

Fuente: Sport