Antonio Vadillo: “Nos vamos a centrar en la Supercopa”

La Supercopa de España será el primer gran reto de la temporada para el Illes Balears Palma Futsal. Así lo ha asegurado Antonio Vadillo, técnico del conjunto mallorquín, tras la primera sesión de entrenamiento, que se ha realizado en el pabellón Toni Pizà al estar en obras Son Moix: “Nos vamos a centrar en la Supercopa”, ha incidido el jerezano, poniendo el foco en llegar de la mejor manera posible al 5 de septiembre.

El equipo palmesano debutará en la Final Four de la Supercopa frente a ElPozo Murcia en una de las semifinales, que se disputarán en el Palau Blaugrana. En caso de éxito, se enfrentará en la final al día siguiente a uno de los otros dos semifinalistas, el Barça o el Jaén.

Con poco más de un mes por delante para preparar la cita, Vadillo ha valorado de forma positiva la predisposición del grupo en este primer día de trabajo. El técnico ha destacado la necesidad de aprovechar estas semanas para integrar a las nuevas incorporaciones y reforzar los vínculos dentro de la plantilla: «El equipo empieza con buena disposición y con ganas de arrancar. Ahora toca conocernos, especialmente con los nuevos, y empezar a hacer equipo, que es el principal objetivo de la pretemporada: hacernos fuertes, hacernos familia y, a partir de ahí, crecer».

A diferencia de otros veranos, el Palma Futsal mantiene buena parte del bloque de la pasada campaña. Para Vadillo, esa continuidad supone una ventaja en la preparación. «Venimos de muchas temporadas con bastantes cambios de jugadores, pero este año mantenemos el bloque y eso es importante. Hay un trabajo hecho de la temporada pasada y, además, Diego Nunes y Carlos Gómez ya nos conocen tanto a nivel personal como en nuestra forma de trabajar», ha afirmado el técnico.

Rodrigo Monteiro y Júlio Zanotto son los únicos jugadores que deberán completar un proceso de adaptación desde cero. El entrenador asume que necesitarán tiempo para asimilar los mecanismos. «Necesitarán su tiempo para ir entrando en el equipo, pero estamos contentos con el grupo que tenemos. Ahora toca trabajar», explicó Vadillo.

Más allá de la Supercopa, el técnico también puso el foco en el nuevo formato liguero, que aumentará la exigencia desde el inicio del campeonato. «Vamos a afrontar una competición de quince partidos. Antes la liga regular tenía treinta y el ganador no obtenía un beneficio concreto, pero ahora sí. El margen de error se reduce y, en ese contexto, haber mantenido el bloque cobra todavía más importancia».