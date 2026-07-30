Adrián Guirado y Bel Calero ganan la Nocturna de Santa Margalida

Adrián Guirado (Peña Deportiva Santa Eulalia) y la atleta de Santa Margalida, e internacional en carreras por montaña, Bel Calero se apuntaron el triunfo de la X Cursa Nocturna de Son Serra de Marina, carrera disputada este miércoles sobre una distancia de 5 km, con 252 corredores clasificados y organizada por el ayuntamiento de Santa Margalida.

Guirado firmó 16:16 en meta, por delante del corredor de montaña Toni Melis (CA Artà), segundo con 17:12, completando el podio Biel Lluís Alzamora (Atlètic Mallorca), con 17:37. Cuarto se clasificó el máster José A. Pérez (Sporting Calvià), con 17:42, finalizando quinto José Manuel Godino (Es Raiguer), con un tiempo de 17:46.

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La primera mujer fue Bel Calero, decimocuarta de la general absoluta, con el crono de 19:00. Asmaa Zammou (S’Hostal Montuïri), entró en segundo lugar (20:11) y Lucía Femenías (Go Forth Runners) entró tercera en la meta con 20:30. En cuarto lugar se clasificó Joana Pascual, con 21:39, entrando en quinta posición Magdalena Andreu (Trotadors d’Algaida), con 21.39.