El Palma Futsal inicia la pretemporada con las revisiones médicas

La cuenta atrás para el inicio del nuevo curso ya ha comenzado. El Illes Balears Palma Futsal 2026/27 se ha puesto en marcha este miércoles con la jornada de reconocimientos y revisiones médicas en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, centro médico de referencia de la entidad. Tras el parón estival, el conjunto mallorquín retoma la actividad con el objetivo de comprobar el estado físico de sus futbolistas y garantizar que afrontan en las mejores condiciones un año de máxima exigencia.

La plantilla se ha citado de forma conjunta en una única jornada intensiva en las instalaciones hospitalarias. De este modo, tanto los jugadores que continúan de la pasada temporada como las nuevas incorporaciones del proyecto 2026/27 se han sometido a lo largo de este miércoles a un completo análisis de salud que incluye analíticas de laboratorio, electrocardiogramas, controles antropométricos y las habituales pruebas de esfuerzo para evaluar la respuesta cardiaca y biomecánica antes del inicio de la carga de trabajo.

Ausentes Barrón y Bruno Gomes

A estos controles médicos han acudido todos los jugadores de la primera plantilla, a excepción de Carlos Barrón, con permiso del club por motivos personales, y Bruno Gomes. El pívot brasileño, tras concluir su periodo de cesión en el Semey de Kazajistán, cuenta también con autorización de la entidad para ausentarse mientras termina de concretar su traspaso.

Una vez completados los reconocimientos médicos en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, la plantilla del Illes Balears Palma Futsal queda preparada para ponerse a las órdenes de Antonio Vadillo en las primeras sesiones de entrenamiento. El equipo iniciará su preparación física y táctica este jueves de cara a un calendario oficial que arrancará a principios de septiembre con la disputa de la Supercopa de España en el Palau Blaugrana.