El Mallorca B firma su primera victoria de la pretemporada ante el Sant Andreu

El Mallorca B logró su primera victoria de la pretemporada al imponerse por 1-0 al Sant Andreu en el tercer encuentro de preparación del equipo dirigido por Pep Lluís Martí. El partido se ha disputado en Son Bibiloni este miércoles (ha comenzado a las 9:45 horas). Salhi, desde el punto de penalti, marcó el único gol del duelo, que ha estado condicionado por el calor.

El filial bermellón, que este año competirá en Segunda RFEF, llegaba a la cita después de caer ante el primer equipo del Mallorca en Son Bibiloni (4-1) y frente al Atlético Baleares en el Estadio Balear (2-1) el pasado sábado. Martí alineó de inicio a Toni, Alberto, Spencer, Iago, Nico, Samu, Biel, Iker, Miquel, Ortega y Wilber.

El Sant Andreu, que esta temporada jugará en Primera RFEF, llevó la iniciativa durante una primera mitad con pocas ocasiones. El once inicial lo conformaron Ramón, Delgado, Méndez, Blanco, Andreu, Albertito, Alexis, Nil, Bermejo y Jaume Tovar, delantero mallorquín (máximo goleador del Atlético Baleares la pasada temporada) que dispuso de una de las mejores oportunidades visitantes. Alexis y Méndez, poco antes del descanso con un centrochut al palo) también pudieron adelantar a los catalanes.

Mallorca B y Sant Andreu se han enfrentado este miércoles en Son Bibiloni / @uesantandreu

Mejor tras el intermedio

El Mallorca B dio un paso adelante tras el descanso, coincidiendo con las numerosas rotaciones introducidas por ambos entrenadores. El equipo bermellón encontró el gol mediada la segunda parte, cuando Salhi convirtió un penalti para establecer el 1-0.

El filial supo conservar su ventaja, aunque el Sant Andreu estuvo cerca de empatar en los últimos minutos. Un disparo de Sergi Serrano volvió a toparse con el poste y permitió al equipo de Martí cerrar el encuentro con su primer triunfo.

En el Mallorca B también participaron Adriano, Jan Buyreu, Saifdine, Leo, Salhi, Óscar, Yerga, Albert, Abdou, Gorriti y Anastasio. Por parte del Sant Andreu entraron durante la segunda mitad Iñaki, Félix, Montoro, Lucas Viña, Darbra, Torices, Mirei, Ryoma, Serrano y Garrido.