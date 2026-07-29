Le Gloux y Fiz se imponen en el torneo del Circuito WAGC de Soft Line en Son Gual

Stephane Le Gloux y Federico Fiz se proclamaron vencedores, en Primera Categoría, del undécimo torneo del Circuito Balear WAGC by Soft Line, celebrado en el Golf Son Gual con la participación de 68 jugadores distribuidos en 34 parejas.

La prueba se disputó bajo la modalidad Parejas Scramble en el recorrido de 18 hoyos del club mallorquín. Le Gloux y Fiz firmaron una vuelta de 44 puntos, resultado que les permitió imponerse en la categoría principal y obtener la clasificación para la Final Balear.

En Segunda Categoría, María Antonia Castro y Martín Pazos lograron la victoria con una tarjeta de 42 puntos. Esta pareja también consiguió el billete para la cita autonómica.

Los vencedores de Segunda categoría en el torneo celebrado en Son Gual / Soft Line

La final balear, en Andratx

La Final Balear se celebrará el próximo 8 de agosto en Golf de Andratx. Los clasificados buscarán allí una plaza para la Final Nacional, que decidirá a los representantes españoles en la Final Mundial del WAGC, que este año se disputará en Malasia.

El torneo concluyó con una comida en las instalaciones de Son Gual y la entrega de trofeos y premios a los participantes. Además de los trofeos Lafiore de los ganadores, los jugadores recibieron numerosos obsequios de Soft Line y patrocinadores: una botella de Viña Pomal Rioja Edición Centenario Crianza 2019, una botella de cava Anna de Codorníu, degustaciones de Queso Mahón D.O., bonos para el Restaurante Andana, cajas de bolas Baplin, un Golf Pass con comida en Son Gual y un bono de ADN Golf para disfrutar de su simulador.