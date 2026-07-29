Golf
Le Gloux y Fiz se imponen en el torneo del Circuito WAGC de Soft Line en Son Gual
Castro y Pazos vencieron en Segunda categoría en una prueba que reunió a 68 jugadores
Las dos parejas vencedoras lograron su clasificación para la Final Balear, el 8 de agosto en Andratx
Stephane Le Gloux y Federico Fiz se proclamaron vencedores, en Primera Categoría, del undécimo torneo del Circuito Balear WAGC by Soft Line, celebrado en el Golf Son Gual con la participación de 68 jugadores distribuidos en 34 parejas.
La prueba se disputó bajo la modalidad Parejas Scramble en el recorrido de 18 hoyos del club mallorquín. Le Gloux y Fiz firmaron una vuelta de 44 puntos, resultado que les permitió imponerse en la categoría principal y obtener la clasificación para la Final Balear.
En Segunda Categoría, María Antonia Castro y Martín Pazos lograron la victoria con una tarjeta de 42 puntos. Esta pareja también consiguió el billete para la cita autonómica.
La final balear, en Andratx
La Final Balear se celebrará el próximo 8 de agosto en Golf de Andratx. Los clasificados buscarán allí una plaza para la Final Nacional, que decidirá a los representantes españoles en la Final Mundial del WAGC, que este año se disputará en Malasia.
El torneo concluyó con una comida en las instalaciones de Son Gual y la entrega de trofeos y premios a los participantes. Además de los trofeos Lafiore de los ganadores, los jugadores recibieron numerosos obsequios de Soft Line y patrocinadores: una botella de Viña Pomal Rioja Edición Centenario Crianza 2019, una botella de cava Anna de Codorníu, degustaciones de Queso Mahón D.O., bonos para el Restaurante Andana, cajas de bolas Baplin, un Golf Pass con comida en Son Gual y un bono de ADN Golf para disfrutar de su simulador.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luis García mueve ficha con Jan Virgili: abrazo y cariño para el extremo del Mallorca en Marbella
- Sin portero titular en el Mallorca a 23 días de que empiece la Liga
- La insólita discusión familiar que convirtió a un malagueño en mallorquinista para siempre
- Opinión | El Mallorca ficha hambre para volver a Primera
- Ambiente muy distinto al del ‘stage’ en Austria
- Arnau Tenas llega a Marbella para ser uno de los líderes del Mallorca
- Arnau Puigmal, futbolista del Real Mallorca: «No veo egos en el vestuario del Mallorca»
- La confesión de Arnau Tenas sobre Jan Virgili: 'Le he dicho ochenta veces que se quede en el Mallorca