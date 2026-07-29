Esperança Cladera y Marc Escandell, seleccionados para el Europeo de Birmingham

Esperança Cladera ha sido convocada por la Federación Española para los Campeonatos de Europa de atletismo al aire libre que se disputarán en Birmingham del 10 al 16 de agosto. También ha sido citado el formenterenc Marc Escandell. Ambos forman parte de la preselección de 77 atletas (35 mujeres y 42 hombres) de la RFEA.

Esperança Cladera, que en el Nacional disputado el pasado fin de semana en Málaga logró dos medallas (bronce en los 200 metros y plata con el relevo 4x100 del Diputació de València), será junto a Bestué la representante española en los 200 metros.

La atleta de Muro se ha consolidado en el equipo nacional, en donde es una de las fijas del relevo femenino, que fue bronce en los World Athletics Relays de Gaborone y batió el récord nacional la pasada temporada (42.11). La mallorquina es fija junto a María Isabel Pérez, Jaël-Sakura Bestué y competirá en el 4x100; también podría entrar en el 4x100 mixtos.

Marc Escandell, que fue cuarto en la final de los 100 lisos del Nacional con récord de Balears, es una de las novedades en los relevos cortos masculinos. Al igual que Cladera, forma parte del grupo de atletas que pueden disputar los relevos del 4x100 (masculino y mixto).