Un derbi Palmer Basket-Fibwi Mallorca para arrancar la Liga en Primera FEB

La Primera FEB 2026/27 de baloncesto arrancará con un derbi mallorquín. Así lo ha dictaminado el sorteo celebrado este miércoles, que ha definido el camino d elos 18 equipos participantes. En total, 34 jornadas y más de 300 encuentros para decidir un primer ascenso a la Liga Endesa ACB (el campeón de la fase regular) y el segundo club que sube tras la disputa de unos play-offs y la Final Four.

Calendario de Primera FEB 2026-27 Calendario de Primera FEB 2026-27

El Palmer Basket Mallorca Palma recibirá al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma (que arrancará la pretemporada el día 1 de septiembre) el 25 de septiembre, en una primera jornada que ofrecerá desde el inicio uno de los partidos más esperados del curso para los aficionados de la isla. El encuentro de la segunda vuelta entre ambos conjuntos se disputará el 5 de marzo.

La pasada temporada se cerró para ambos con un duelo de alta tensión, ya que en la última jornada el descenso sobrevolaba en el futuro de los dos equipos. Ambos lo evitaron, y ahora iniciarán la Liga enfrentándose, aunque no se prevé un derbi con excesiva tensión al haber sufrido ambos equipos una profunda reestructuración en sus plantillas, incluidos los entrenadores.

Los seis derbis baleares de la temporada en Primera FEB / D.M.

El calendario también reserva otros cuatro derbis baleares, frente al Hestia Menorca. El conjunto menorquín recibirá al Fibwi el 16 de octubre y visitará al equipo mallorquín el 16 de abril, mientras que se enfrentará al Palmer Basket el 20 de noviembre en Menorca y el 19 de marzo en Mallorca.

La fase regular concluirá el 7 de mayo, antes de unos playoffs previstos para los días 13 o 14 y 27 o 28 de mayo. La final por el ascenso se celebrará el 5 y 6 de junio.