El ConectaBalear Manacor ficha a Tobias Krick, uno de los mejores centrales de Europa

El ConectaBalear CV Manacor contará esta temporada con uno de los mejores centrales del voleibol europeo. El club manacorí ha cerrado el fichaje del internacional alemán Tobias Krick (27 años y 2,13 metros), que llega procedente de la liga griega tras una trayectoria llena de éxitos. Está previsto que sea presentado el próximo mes de agosto, antes de disputar el Campeonato de Europa con su selección.

El conjunto manacorí ha realizado este esfuerzo con la clara intención de marcar diferencias y volver a optar al título de la Copa del Rey. Además, Krick está llamado a ser una pieza clave para competir con garantías tanto en la Superliga masculina como en la CEV Volleyball Cup.

El fichaje del alemán está pensado para dar más peso a la línea central del ConectaBalear CV Manacor, también reforzada este año con la llegada del joven Aleix Tarrazo desde el Unicaja Almería.

El jugador, reconocido por su altura (2,13 metros, 104 kg), envergadura y capacidad tanto defensiva en el bloqueo como ofensiva en el remate, llega después de una carrera consolidada tanto a nivel de clubes como con la selección alemana, con la que este verano ha disputado partidos internacionales y ha sido olímpico.

Asimismo, entre el 9 y el 26 de septiembre de 2026, Krick disputará el Campeonato de Europa de Voleibol Masculino organizado por la CEV, donde se espera que la selección alemana tenga un buen rendimiento.

Una trayectoria de prestigio

Tobias Krick comenzó su trayectoria en el Volleyball-Internat y en el United Volleys de Frankfurt, desde donde, en la temporada 2020/21, dio el salto a la liga italiana para integrarse en la plantilla del Top Volley Cisterna, donde permaneció dos temporadas antes de incorporarse a uno de los clubes con más historia del campeonato transalpino: el Valsa Group Modena.

Tras su experiencia italiana, Krick regresó a su país natal en la temporada 2023/24 para jugar en las filas del Berlin Recycling Volleys, donde militó dos temporadas a un gran nivel. Hasta que el curso pasado decidió probar suerte en la emergente liga griega con el Kalamata, donde volvió a triunfar. Por ello, el hecho de que el internacional haya decidido aceptar la oferta manacorina es una clara muestra del nivel y el prestigio internacional que el ConectaBalear ya tiene fuera de la Superliga española.

Tobias Krick no es el primer jugador alemán fichado por el CV Manacor esta temporada. Hace tres semanas, el conjunto manacorí también confirmó el fichaje de Stefan Thiel (28 años, 1,85 m), un experimentado colocador también procedente de la primera división griega.

Desde el club se muestran muy ilusionados con la incorporación del central, al que seguían desde hacía un año y que consideran una pieza clave para afrontar una temporada en la que el ConectaBalear volverá a competir por los títulos.