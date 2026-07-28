Boxeo
Palma reconoce a Farlin Condori tras proclamarse campeón de España
El alcalde Jaime Martínez recibe en Cort al púgil mallorquín, ganador del cinturón nacional del peso supergallo
El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha recibido este martes en el Salón de Plenos al boxeador mallorquín Farlin Condori, recientemente proclamado campeón de España de boxeo profesional del peso supergallo, tras imponerse en Palma a Kike García en un intenso combate por el cinturón nacional.
Durante el encuentro, al que también han asistido el primer teniente de alcalde y regidor de Esports, Javier Bonet, y el director general del área, David Salom, el alcalde ha felicitado a Condori por este importante logro deportivo, fruto del esfuerzo, la constancia y el trabajo desarrollado a lo largo de su trayectoria, y le ha hecho entrega de una litografía de Mariano Mayol de la plaça de Cort como muestra del reconocimiento institucional.
Asimismo, el primer edil ha destacado el orgullo que supone para Palma contar con deportistas como Farlin Condori, que contribuyen a proyectar el nombre de la ciudad a través de sus éxitos, y le ha trasladado todo su apoyo y sus mejores deseos para los retos deportivos que afrontará en el futuro.
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