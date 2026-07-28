El Palma Futsal suma calidad y visión de juego con el fichaje de Júlio Zanotto

El Illes Balears Palma Futsal cierra su plantilla para la temporada 2026/27 con la incorporación de Júlio Zanotto, que firma por dos temporadas más una opcional. El jugador llega a Palma con la carta de libertad tras finalizar su contrato con el Kairat Almaty. Su fichaje permite cubrir una de las posiciones marcadas como prioritarias por el cuerpo técnico: la de ala-cierre armador.

Júlio Cesar Brollo Zanotto (Rio Grande do Sul, 26/01/1996) llega a Son Moix en plena madurez deportiva, a sus 30 años, y avalado por su calidad técnica. De origen brasileño e internacional absoluto con la selección de Armenia, es un jugador ambidiestro, una cualidad especialmente valiosa para la circulación del balón y que le aporta una gran variedad de recursos en la pista. En sus dos temporadas en Almaty conquistó dos títulos de liga y dos Supercopas de Kazajistán, además de finalizar como máximo asistente de la competición doméstica en ambas campañas. En el último curso lideró la clasificación con 43 pases de gol, hasta alcanzar un total de 91 asistencias durante su etapa en Kazajistán.

Con su llegada, Júlio prolonga el puente entre Almaty y Palma que se ha consolidado en los últimos mercados. El nuevo jugador del Illes Balears Palma Futsal volverá a compartir vestuario con antiguos compañeros de su etapa en el conjunto kazajo, como Dennis y Alisson Neves.

La dirección deportiva del club ve en Zanotto un perfil estratégico para el funcionamiento del equipo. Su capacidad para organizar el juego aportará equilibrio, pausa y generación, además de despliegue táctico y visión para encontrar a sus compañeros en posiciones de finalización. Con esta incorporación, el Illes Balears Palma Futsal suma una pieza de experiencia y calidad para mantener su nivel competitivo tanto en el panorama nacional como internacional.