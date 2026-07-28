Marc Julià: “Todavía nos falta otro delantero”

"Todavía nos falta otro delantero", ha afirmado este martes Marc Julià, director deportivo del Atlético Baleares, durante la presentación de Álvaro Martín y Fabrice Montcheu. Acto que también ha servido para anunciar el nuevo acuerdo de patrocinio con Niehoff Baleares durante las dos próximas temporadas.

Durante el evento, Julià ha hecho balance de la planificación deportiva del club blanquiazul. "Estamos muy contentos de cómo hemos llevado el mercado de fichajes", ha señalado. "Nos hemos quedado con los pilares de la pasada temporada", ha destacado con respecto a que se ha mantenido el bloque del pasado curso.

El director deportivo ha dado la bienvenida a los jugadores y ha destacado que Álvaro Martín "es un central zurdo, competitivo, contundente y muy bueno en los duelos". Sobre Montcheu ha señalado que "es un lateral ambidiestro, rápido, agresivo y muy difícil de superar, formado en las categorías inferiores del Unión Berlín".

Martín y Montcheu

Martín se ha mostrado ilusionado con el proyecto. "Para mí, el fútbol consiste en ganar duelos. Tengo experiencia y muchos partidos en esta categoría y creo que me puedo adaptar muy bien al equipo", explicó el central. Por su parte, Montcheu se ha mostrado emocionado con el proyecto y con jugar en España. "Quería vivir una experiencia nueva. Creo que la cultura y el fútbol en España favorecen mis cualidades como jugador", dijo el lateral alemán, que afrontará su primera experiencia en el fútbol español.

Patrick Messow, quien también estaba presente en el acto, ha agradecido a Álvaro Llompart, director general de la empresa alemana, por la confianza depositada. "Quiero dar las gracias a Álvaro y a todo el equipo de Niehoff Baleares por apostar por el Atlético Baleares, es un orgullo contar con un nuevo patrocinador para las dos próximas temporadas", destacó el director general del club.