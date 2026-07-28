Lydia Rivers, última pieza del Azulmarino para la Liga Femenina Endesa

Lydia Marie Rivers completa el abordaje al convertirse en la última pasajera del viaje de Azulmarino en la Liga Femenina Endesa durante la temporada 2026/27. La pívot americana se suma a la dinámica del equipo hasta el próximo 30 de noviembre.

La jugadora estadounidense se incorpora al conjunto balear en este mercado estival tras haber ayudado al Unicaja Mijas en el tramo final de la Liga Challenge el pasado curso. Con un promedio de 9’3 puntos, 8’4 rebotes y 14'4 puntos de valoración en 12 partidos, la formada en las universidades de Radford y Virginia Tech acompañó al conjunto malagueño hasta el cuarto puesto en liga regular y hasta las semifinales de los play-offs de ascenso en los que cayeron ante el Osés Construcción.

Rivers añade un nuevo destino a su extensa trayectoria. Desde su debut como profesional, el cual se dio con el Liepaja de Letonia en la temporada 20/21, ha generado un gran impacto inmediato en los conjuntos que ha militado. Su rendimiento le ha abierto las puertas a equipos como el Global Connect Travel Duzce Belediye turco, equipo en el que promedió 16,7 puntos y 13,4 rebotes por encuentro. Su paso por Turquía la convirtió en una de las mejores reboteadoras de la liga.

Asimismo, la pívot ha dejado huella en sus otros destinos: el Spirou Ladies Charleroi belga (15 puntos y 12,2 rebotes), el Rutronik Stars Keltern alemán y el Phoenix Stiinta Constanta rumano. Además, ha recorrido parte de la geografía española de la mano del conjunto catalán Cadí La Seu y el conjunto leonés Embutidos Pajariel Embimbre. En el combinado de Castilla y León registró una media de 11,2 puntos y 6,7 rebotes antes de cerrar el curso 23/24 con el equipo ilerdense, donde contribuyó a conseguir la permanencia.

La jugadora ha destacado sobre su llegada: “Estoy muy agradecida por esta oportunidad de ser parte de Azulmarino. Es un reto emocionante. No puedo esperar a conocer a mis compañeras, trabajar y ayudar al equipo”.