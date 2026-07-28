Laia Mattos y Amalia Coll se proclaman subcampeonas de Europa de la clase 420

Las regatistas mallorquinas Laia Mattos, del Club Marítimo San Antonio de la Playa, y Amalia Coll, del Club Nàutic S’Arenal, se proclamaron subcampeonas de Europa juveniles de la clase 420 en la categoría sub-19 femenina durante el campeonato disputado en Nida, en Lituania.

La tripulación balear terminó tercera en la clasificación femenina absoluta, pero obtuvo la plata europea al ser la segunda pareja continental mejor clasificada, ya que las vencedoras de la prueba eran brasileñas y no optaban al título. Mattos y Coll concluyeron, además, en la decimocuarta posición de la clasificación Open, frente a algunas de las mejores tripulaciones juveniles del panorama internacional.

La pareja mallorquina logró sobreponerse a un inicio complicado en las pruebas clasificatorias y mejoró sus prestaciones durante las finales hasta asegurar una plaza en el podio.

Un campeonato “muy duro”

“Ha sido un campeonato muy duro porque al principio, en las pruebas clasificatorias, nos costó coger el ritmo. Cuando empezamos las finales supimos darle la vuelta a la situación y posicionarnos mejor para conseguir buenos resultados”, explicó Laia Mattos. “Finalmente logramos el segundo puesto después de todo el esfuerzo y el trabajo realizado durante toda la temporada”, señaló, y valoró este podio después de unos resultados más discretos en anteriores citas: “Tras unos campeonatos complicados como el Mundial en Francia y el Campeonato de España, hemos conseguido acabar la temporada de la mejor manera posible”.

El Campeonato de Europa concluyó tras seis días de competición marcados por unas condiciones meteorológicas cambiantes, con viento ligero y medio, bajas temperaturas y lluvia. La última jornada se disputó bajo precipitaciones y con vientos de entre 12 y 15 nudos.

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La selección española cerró la competición con cinco medallas. Además de la plata de Laia Mattos y Amalia Coll, Asier Jáudenes y Juan Benítez lograron el bronce en categoría Open masculina y mixta; Elena López y Giulia Sandri obtuvieron la plata sub-17 femenina; Quim Serra y Pedro Sotomayor conquistaron el oro sub-22, y Joan Hadzi y Pol Carrión fueron bronce en esa misma categoría.