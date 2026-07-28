El jefe de Aprilia dice, ahora, que Márquez es el favorito al título

Nadie, bueno, sí, solo el madrileño Jorge Martín, piloto de Aprilia y campeón del mundo de MotoGP en 2024, con una Ducati ‘satélite’, dijo que Marc Márquez (Ducati) seguía siendo favorito para renovar el título mundial de la máxima categoría. Y ‘Martinator’ dijo eso cuando el Mundial abandonaba Mugello y ‘ET’ estaba a 102 puntos del entonces líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia). Ese es el mérito de Martín.

Han pasado cuatro grandes premios (Hungría, Brno, Assen y Sachsenring) y Márquez ha ganado 3 de 4 (solo falló en Países Bajos), colocándose ya en tercera posición del Mundial, a 18 puntos del líder, que no es otro que Martín (“si sigo siendo tan irregular, el liderato no me durará mucho”). La revelación de la temporada es el japonés Ai Ogura (Aprilia), segundo del campeonato, cuatro puntos por delante de nueve veces campeón del mundo catalán.

Y es, ahora, vaya, cuando el italiano Massimo Rivola, máximo responsable de Aprilia, que se creía, en Mugello, que tenía totalmente encarado el título mundial, dice, por vez primera en todos estos meses, que el favorito es Marc Márquez.

Es evidente que el miedo que MM93 provoca en sus adversarios es tremendo y el hecho de que, la semana que viene, en Silverstone (Inglatyerra), pueda demostrar estar (casi) recuperado del todo de su hombro derecho, hará que nadie dude ya de que el mayor de los Márquez Alentá está, aunque aún falta mucho (11 grandes premios, 22 carreras y 407 puntos en juego), en disposición de hacerse con su décimo título mundial.

Jorge Martín (Aprilia), líder del Mundial de MotoGP. / APRILIA RACING TEAM

Hay quien piensa que el equipo Aprilia ha desperdiciado momentos importantísimo y casi decisivos para apartar a Marc Márquez del camino al título, desaprovechando, no solo su ausencia en Le Mans y Barcelona, sino su imposibilidad de rendir a todo al no tener del todo recuperado su hombro derecho.

A los mandos de la mejor moto en el arranque del campeonato, los dos pilotos oficiales de la fábrica de Noale (Marco Bezzecchi y Jorge Martín) y los dos pilotos del equipo ‘satélite’ (Raúl Fernández y Ai Ogura) podían haber abierto mayor hueco frente a Márquez y no lo consiguieron. Y, ahora, tienen la sensación de que ‘Il Cannibale’ empieza a ser el de otras temporadas arrolladoras.

De todo el equipo Aprilia, el único que dijo, cuando Marc Márquez estaba a 102 puntos de Marco Bezzecchi, que el nueve veces campeón del mundo llegaría a tiempo de pelear por el título fue el madrileño Jorge Martín.

Y es, ahora, no antes, cuando Rivola dice que el favorito es Marc Márquez. Y lo ha dicho en una entrevista con Sky Sport TV MotoGP, la cadena que tiene los derechos en Italia, en un acto en el que Antonio Tajari, ministro de Asuntos Exteriores italiano, nombró a Bezzecchi embajador deportivo de Italiano, nombramiento que recogió Rivola en nombre de 'Bezz', que se está recuperando de su clavícula izquierda operada.

"Como siempre he dicho desde el principio, no miramos la clasificación, y mucho menos ahora. Sabemos que tenemos pilotos muy fuertes, tanto nosotros como nuestro equipo satélite", empezó diciendo Rivola.

"Sabemos que la moto es muy competitiva, así que siempre he pensado que éste sería un campeonato del mundo que estaría en juego hasta la última carrera. Es fantástico formar parte del juego, y es fantástico formar parte de un desafío totalmente italiano por un título mundial de este nivel".

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"Como he dicho, creo que nos lo jugaremos hasta la última carrera. Sabemos que hay un tal Marc Márquez ahí que claramente tiene la ventaja de todos los pronósticos, es el favorito, pero nunca nos daremos por vencidos", finalizó diciendo Rivola.