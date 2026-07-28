Natación
El Club Saltos Mallorca conquista siete medallas en el Campeonato de España de verano
Petra Canyelles, Jimena Campos, Pau Palmer y Luca Juárez sumaron cuatro oros, una plata y dos bronces, mientras que Sibil·la Gómez firmó dos posiciones de finalista
Maria Quetglas
El Club Saltos Mallorca completó una sobresaliente actuación en el Campeonato de España de verano por grupos de edad, disputado en el Centro de Natacion M-86 de Madrid, donde sus deportistas lograron un total de siete medallas: cuatro de oro, una de plata y dos de bronce.
Petra Canyelles Velasco fue una de las grandes protagonistas del campeonato al proclamarse doble campeona de España en categoría A femenina. La saltadora mallorquina consiguió la medalla de oro tanto en trampolín de 1 metro, con 290,20 puntos, como en la prueba de 3 metros, con 326,80 puntos.
También destacó Jimena Campos Alonso, que subió dos veces al podio en categoría B femenina. Campos se proclamó campeona de España en 1 metro, con 255,90 puntos, y obtuvo la medalla de plata en 3 metros, con una puntuación de 238,15.
En categoría B masculina, Pau Palmer Frau logró igualmente dos medallas. El deportista del Club Saltos Mallorca se impuso en la prueba de 3 metros, con 298,90 puntos, y fue tercero en 1 metro, donde sumó 272,05 puntos.
El medallero balear lo completó Luca Juárez Martínez, que consiguió la medalla de bronce en 3 metros de categoría D masculina, con 167,55 puntos. Además, finalizó en cuarta posición en la prueba de 1 metro, con 143,35 puntos, quedándose muy cerca de subir nuevamente al podio.
Por su parte, Sibil·la Gómez Campins firmó dos meritorias posiciones de finalista en categoría B femenina. Fue quinta en 3 metros, con 199,40 puntos, y sexta en 1 metro, con 178,10 puntos.
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