El Atlético Baleares apuesta por el gol de Rubén Catalá

El Atlético Baleares incorpora a Rubén Catalá (2002), delantero de 23 años de 1’90 de altura que llega procedente del CD Castellón B para reforzar el frente de ataque blanquiazul. Formado en la cantera del Levante UD, Catalá ha continuado su progresión pasando por clubes como el UD Montijo, el Sevilla C, o el FC La Unión Atlético, acumulando experiencia en categorías nacionales.

En la temporada 2025/26 disputó 32 partidos, en los que firmó 7 goles y 6 asistencias entre su etapa en el CD Alcoyano y el CD Castellón B. Se trata de un atacante con movilidad, capacidad para jugar en distintas posiciones del frente ofensivo y margen de crecimiento. Su juventud, ambición y potencial le convierten en una incorporación de presente y futuro para el conjunto dirigido por Óscar Troya.

Marc Julià, director deportivo: «Rubén es un delantero joven, con mucho potencial y ambición. Estamos convencidos de que nos aportará gol, trabajo y mucha energía en ataque».