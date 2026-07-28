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Fútbol

El Atlético Baleares apuesta por el gol de Rubén Catalá

El delantero de 23 años llega procedente del CD Castellón B tras firmar siete goles y seis asistencias la pasada temporada

Formado en la cantera del Levante, el atacante de 1,90 metros firma como una apuesta de presente y futuro para el equipo de Óscar Troya

Rubén Catalá es nuevo jugador del Atlético Baleares

Rubén Catalá es nuevo jugador del Atlético Baleares / Atlético Baleares

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Jaume A.

Palma

El Atlético Baleares incorpora a Rubén Catalá (2002), delantero de 23 años de 1’90 de altura que llega procedente del CD Castellón B para reforzar el frente de ataque blanquiazul. Formado en la cantera del Levante UD, Catalá ha continuado su progresión pasando por clubes como el UD Montijo, el Sevilla C, o el FC La Unión Atlético, acumulando experiencia en categorías nacionales.

En la temporada 2025/26 disputó 32 partidos, en los que firmó 7 goles y 6 asistencias entre su etapa en el CD Alcoyano y el CD Castellón B. Se trata de un atacante con movilidad, capacidad para jugar en distintas posiciones del frente ofensivo y margen de crecimiento. Su juventud, ambición y potencial le convierten en una incorporación de presente y futuro para el conjunto dirigido por Óscar Troya.

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Marc Julià, director deportivo: «Rubén es un delantero joven, con mucho potencial y ambición. Estamos convencidos de que nos aportará gol, trabajo y mucha energía en ataque».

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