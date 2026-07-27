La Rafa Nadal Academy abrirá un centro en Indonesia en 2028
Las instalaciones proyectadas contarán con cuatro pistas de tenis y cuatro de pádel, y acogerán programas de entrenamiento adaptados a todas las edades
EFE
La Rafa Nadal Academy ha anunciado que continuará en Indonesia su expansión internacional con la apertura de un centro de tenis en el complejo turístico Samara Lombok en el primer trimestre de 2028.
Las instalaciones proyectadas contarán con cuatro pistas de tenis y cuatro de pádel, y acogerán programas de entrenamiento adaptados a todas las edades con la metodología del tenista mallorquín y su equipo.
En un comunicado, la subdirectora general de la academia, Maribel Nadal, ha mostrado su satisfacción por este nuevo centro, que se ubicará en un complejo vacacional a 25 minutos del aeropuerto internacional de Lombok rodeado por 150 hectáreas de terreno.
Esta instalación se sumará a la red internacional de recintos de la empresa del tenista de Manacor, que cuenta con academias en Manacor y Kuwait y con complejos de tenis en México, Grecia, Hong Kong, Marbella, República Dominicana, Egipto y un próximo proyecto en Brasil.
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