Pilotades | La Copa Illes Balears que da opción a jugar la Copa del Rey queda definida

La Copa Illes Balears 2026 ya está definida. La Federació de Futbol de les Illes Balears ha confeccionado los emparejamientos de los octavos de final de una competición en la que toman parte equipos de División de Honor, Preferente, Primera y Segunda Regional de la pasada edición que obtuvieron los primeros puestos en sus Ligas. El premio para el campeón final es participar en la fase previa de la Copa del Rey. Estos octavos de final tendrán dos partidos previos: el Margaritense-Son Macià y el Santa Mónica-Taujà, que se jugarán el 16 de agosto. El ganador del primer duelo, que se disputará a partido único -como toda la competición, salvo la final-, se enfrentará al Ferriolense, mientras que el vencedor del segundo se medirá al Serverense el día 23 del mismo mes.

El resto de eliminatorias de la Copa Illes Balears

El sábado 22 de agosto se jugarán el Pla de na Tesa-Sóller; y el domingo 23, el Viva Sports-Consell, Murense-Espanya, Montuïri-Petra, Pòrtol-Esporles y San Cayetano-Sant Jordi.

Porreres-CD Ibiza en la Copa Federación balear

El Porreres y el CD Ibiza se jugarán una plaza para la Copa Federación, fase Nacional, al dirimir en Ses Forques el 14 de agosto, la final balear de esta competición, que tiene como premoo para su ganador jugar la previa de la Copa del Rey.

Partido de leyendas en el Municipal de sa Pobla

Organizado por la recientemente refundada ‘Gran Penya Poblera’ se disputó el pasado viernes un partido de leyendas, en el municipal de sa Pobla, que reunió a un destacado número de exfutbolistas que, en distintas épocas, defendieron los colores del Poblense. El encuentro, enmarcado en el programa de actos de las fiestas populares de Santa Margalida i Sant Jaume, también formó parte de la celebración del noventa aniversario de la fundación de la UD Poblense. Los exfutbolistas del club azulgrana y del Real Mallorca, Pedro Pons y Andreu Mir, fueron los encargados de seleccionar a los participantes de los dos equipos, que estuvieron dirigidos desde el banquillo por los no menos legendarios entrenadores del fútbol balear, Tomeu Pons y Nico López.

Cantallops y Terrasa hicieron el saque de honor

El marcador se decantó a favor de los granate por el ajustado resultado de 4 a 3, dejando ambos conjuntos verdaderos detalles de calidad futbolística. Como reconocimiento especial efectuaron el saque de honor los dos exjugadores más longevos del Poblense, Julià Cantallops y Pep Terrasa, que acumulan la edad de 90 años, informa Joan Payeras.

El Cardassar de Tercera comienza esta tarde

Con 16 jugadores renovados y seis fichajes nuevos, el Cardassar de Tercera División comienza esta tarde la pretemporada 26/27 bajo la batuta, nuevamente, de Gaspar Sastre. Con él estará Richi como ayudante y contarán con un nuevo preparador físico, Llorenç Ginard, informa Llorenç Meco.

Gran éxito del VII campus de porteros Balti

Gran éxito de la VII edición del campus de porteros organizado por el exguardameta Balti, que ha tenido a más de 50 niños con la inestimable colaboración de los ayuntamientos de Ariany y Petra. Han participado en estas enseñanzas Tomeu Villarreal, Javier Torres, Bernat Miralles, Joan Cifre, Biel Ferrer, Toni Genovard y Tomeu Miralles, informa B. Vich.

El Son Cladera homenajea a sus patrocinadores

El Son Cladera celebró en su campo una fiesta con todos sus patrocinadores en señal de gratitud. Acudieron, entre otros, Grupo Ses Illes, Futur, Caracol, Mann, Vesteig Millor, Instalaciones contra indendios, Aimar, Thecelis, Catalina Nadal (Axa), Can Comas, Restaurante cuatro+1, CB. Porom., Alpha Wch finance, Bar Mayrán, JCP, J. Martínez, Ervi Rotul Balquimic y Crespo Talleres.