El Palmer Basket arrancará su pretemporada el 24 de agosto

El Palmer Basket ya conoce las fechas clave del curso en su nuevo desafío en la Primera FEB. El club comenzará la pretemporada el próximo 24 de agosto con la pretensión de construir una identidad colectiva tenaz.

El cuadro turquesa competirá en el tradicional Trofeu AON Illes Balears frente a Hestia Menorca y Fibwi durante su puesta a punto para la competición oficial. Los pupilos de Iñigo Núñez visitarán Bintaufa el 13 de septiembre en su prueba inicial en la conocida cita isleña organizada por la Federació de Bàsquet de les Illes Balears.

El equipo medirá sus fuerzas ante un conjunto que disputó las eliminatorias de ascenso a ACB en la campaña anterior. Apenas unos días después, el 17 de septiembre, el Palmer Basket cerrará su participación en el torneo con el derbi mallorquín contra el cuadro dirigido por Álex Formento.

Las fechas clave de la pretemporada y la temporada del Palmer Basket. / Palmer Basket

La plantilla liderada por Iñigo Núñez se estrenará en la Primera FEB el fin de semana del 25 de septiembre. Este miércoles a las 11:00 horas se sorteará el calendario de la categoría de plata del baloncesto español y se conocerá el orden de oponentes en liga. La segunda división nacional concluye el 7 de mayo.

La Copa de España empezará para todos los equipos de Primera FEB en la ronda de dieciseisavos de final. Los encuentros de esta fase están programados para el martes 20 y el miércoles 21 de octubre. La Final Four de la competición del KO tendrá lugar el 24 y el 25 de enero. Por otro lado, los play-off de ascenso a la ACB se celebrarán del 13 al 28 de mayo.