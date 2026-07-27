El Palma Futsal alcanza los 3.220 abonados y se acerca a su récord histórico

El Illes Balears Palma Futsal continúa avanzando a buen ritmo en su campaña de abonados para la temporada 2026/27. El club ha alcanzado ya la cifra de 3.220 socios, un registro que confirma nuevamente el respaldo de la afición verde y acerca a la entidad al límite fijado para el próximo curso.

La respuesta de los aficionados se ha mantenido muy positiva tanto durante el periodo de renovaciones como tras la apertura de las nuevas altas. Con esta cifra, el club se sitúa a solo 180 abonados del récord histórico de 3.400, alcanzado la pasada temporada, que vuelve a establecerse como el máximo disponible debido al aforo del Palau Municipal d’Esports Son Moix.

La entidad debe reservar un porcentaje de las localidades para compromisos institucionales, patrocinadores y la venta de entradas en cada partido, por lo que el número de abonos volverá a quedar limitado a 3.400.

El abono de la temporada 2026/27 incluye los encuentros del Torneo de Apertura, el Torneo de Clausura y los posibles play-offs por el Supercampeón, siempre que el Illes Balears Palma Futsal logre la clasificación para dicha fase.

Atención presencial

Con el objetivo de atender a todos los aficionados interesados, el club ampliará durante esta semana la atención presencial en sus oficinas, exclusivamente en horario de mañana. Las nuevas altas continuarán también disponibles de forma online a través de la web del club.

Con el inicio de la pretemporada a la vuelta de la esquina, el Illes Balears Palma Futsal confía en seguir incrementando el número de abonados y volver a contar con Son Moix como uno de los pabellones con mayor seguimiento del fútbol sala nacional.