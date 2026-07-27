La natación balear conquista 11 medallas y tres títulos nacionales en el Campeonato de España

La natación de las Illes Balears completó una destacada actuación en el Campeonato de España, donde sus representantes consiguieron 11 medallas (tres de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce) y 22 presencias en finales.

La expedición balear estuvo formada por 34 nadadores (23 hombres y 11 mujeres) pertenecientes a 12 clubes, que disputaron un total de 87 pruebas individuales. Los clubes participantes fueron: A. Master Baleares, C.N. Eivissa, C.N. Felanitx, C.N. Jamma, C.N. La Salle-Palma, C.N. Palma de Mallorca, C.N. Portus, C.N. Voltor Balear, C.N. Llucmajor, C.N. Santa Eulalia Río, Club Natació Mallorca Swim y Rafa Nadal Center Tennis Club.

Uno de los grandes protagonistas fue Tiago del Po Vica, del C.N. Felanitx, que se proclamó campeón de España de 16 años en los 50 metros libre, con un tiempo de 23.47, registro que supone además una nueva mejor marca territorial de 16 años.

Tiago del Po Vica, del C.N. Felanitx, que se proclamó campeón de España de 16 años en los 50 metros libre. / Federación Balear de Natación

También logró el título nacional Alejandro Rodríguez Cabellos, del C.N. Palma, vencedor de los 50 mariposa de 17 años con 24.69. El nadador mallorquín completó su actuación con la medalla de plata en los 200 mariposa, donde firmó un tiempo de 2:05.24.

En categoría femenina sobresalió especialmente Beth Abad Núñez, del C.N. Palma, que consiguió cuatro medallas. Abad se proclamó campeona de España de 18 años en los 200 libre, con 2:04.71; fue segunda en los 400 estilos, con 4:58.34, y obtuvo dos medallas de bronce en los 200 mariposa, con 2:21.33, y en los 400 libre, con 4:25.92.

La espalda balear tuvo como principal referente a Aina Tomás Tomás, también del C.N. Palma, que logró la medalla de plata en los 200 espalda de 18 años, con 2:20.67, y el bronce en los 100 espalda, con 1:05.27.

Completaron el medallero balear Joana Maria Sierra Riera, subcampeona de España en los 1.500 libre de 18 años con 17:37.20, y Emily Czaja, medalla de bronce en los 50 mariposa de 16 años con un registro de 28.06.

El C.N. Palma concentró buena parte de los puestos de honor, mientras que el título nacional y la mejor marca territorial logrados por Tiago del Po Vica confirmaron también la excelente actuación del C.N. Felanitx. La presencia de doce clubes refleja, además, la amplitud y diversidad de la representación balear en la competición nacional.