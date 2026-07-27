El Mallorca alcanza los 18.205 abonados

El Mallorca ya cuenta con 18.205 abonados, así lo ha confirmado este lunes Alfonso Díaz, CEO del club, durante un acto celebrado en Son Moix para presentar su nueva alianza con la empresa de telecomunicaciones DIGI.

Díaz ha actualizado la cifra actual de socios explicando que “ya se ha alcanzado la renovación del 80% de los abonados y del 95% de los peñistas” y destaca que su estimación antes de comenzar la campaña “rondaba entre los 18.000 y 20.000”. “La afición vuelve a responder, siempre está ahí y lo está demostrando”, destacó el directivo del club bermellón.

Aunque todavía está lejos de los 23.060 socios del curso pasado, cifra récord de la entidad, la afición ha respondido, en una campaña que comenzó el 29 de junio. El 29 de julio a las 12:00 horas se iniciará el plazo para las nuevas altas.

El abono de la temporada 2026/27 incluye el acceso a los 21 partidos que el primer equipo del RCD Mallorca dispute en el Estadi Mallorca Son Moix correspondientes a LaLiga Hypermotion, la Copa del Rey y el Trofeu Ciutat de Palma - 150 Aniversari Estrella Damm, contra el Paris Saint-Germain (PSG), además de otro amistoso que se disputará en el estadio antes del inicio del campeonato. Lo que no estará incluido, como en temporadas anteriores en Segunda División, son los partidos de un posible play-off.

Mercado de fichajes

En cuanto a la actualidad deportiva del Mallorca, el CEO del Mallorca ha dejado la puerta abierta a nuevas incorporaciones. “Seguramente llegue algún jugador más”, ha señalado, y ha recalcado la importancia del trabajo de Pablo Ortells para tratar de tener un bloque definido al inicio de la pretemporada: “Ya son siete incorporaciones y sigue trabajando para completar la plantilla”.

Además, Díaz ha destacado que “es mérito de Pablo (Ortells) que tanto Pablo Torre como Martin Valjent hayan decidido quedarse” y que “sean jugadores que confíen y crean en el proyecto y quieran llevarnos a Primera División”.

Sobre Jan Virgili, se ha limitado a explicar que se encuentra “feliz y entrenando totalmente convencido e integrado”. Y respecto a la posible salida de Samu Costa y Mojica, ha afirmado que los jugadores se encuentran de vacaciones tras el Mundial y que deberán unirse al resto de la plantilla después de la concentración en Marbella.

Díaz también ha hablado del presidente Andy Kohlberg, asegurando que está “muy implicado” en la dinámica de la entidad: “Está siempre muy informado y atento y entiende perfectamente la situación”.

Durante el acto, en el que también ha estado Dragos Chivu, Chief Commercial Officer de DIGI Spain, se ha confirmado la integración del logo de la marca DIGI en la manga izquierda de la camiseta en un acuerdo comercial que se ha rubricado para las próximas dos temporadas.

“Para nosotros es un orgullo convertirnos en patrocinador oficial del RCD Mallorca hasta la temporada 2027-2028; un acuerdo que permite fortalecer nuestro vínculo con la región y el compromiso con nuestros clientes mallorquines”, destacó el directivo de la empresa de telecomunicaciones.