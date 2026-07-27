Fútbol
Laporte visita la Rafa Nadal Academy durante sus vacaciones en Mallorca
El campeón de mundo disputó un partido de pádel en las instalaciones de la academia junto con Maribel Nadal, Tomeu Nadal y Antonio Arenas
Aina Segura Quetglas
El recientemente proclamado campeón del mundo, Aymeric Laporte, disfruta de sus vacaciones en Mallorca. Apenas una semana después de coser la segunda estrella en la elástica española, el futbolista ha recalado en la isla para descansar y, además, ha aprovechado para visitar la Rafa Nadal Academy.
Aymeric Laporte protagonizó el pasado domingo un partido de pádel muy especial en las instalaciones de la academia en el que se divirtió junto con la hermana del tenista, Maribel Nadal; el director de comunicación de la Rafa Nadal Academy, Antonio Arenas, y Tomeu Nadal.
Así lo hicieron público desde el perfil de Instagram de la propia academia, en el que han agradecido al futbolista de la selección su visita y su desempeño en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que culminó con la victoria de España el pasado 19 de julio: "¡Gracias por hacernos disfrutar tanto! ¡ENHORABUENA!".
Durante sus vacaciones, Laporte ha visitado también otros establecimientos como el restaurante Cassai, situado en Ses Salines. También desde su perfil de Instagram, el local ha destacado la cercanía del jugador con el equipo y ha afirmado que es un "orgullo" recibir a personas "que inspiran dentro y fuera del deporte".
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