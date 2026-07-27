Jorge Rey impone su velocidad en el ‘Memorial Guillem Ramis’

Jorge Rey, ciclista élite del Cala d’Or-Ferrobikers, se adjudicó el triunfo absoluto en la carrera de primera categoría de una nueva edición del 'Memorial Guillem Ramis', celebrado este domingo por la tarde bajo la organización del CC Rodadors, sobre el mismo circuito urbano del pasado año, con un trazado de tres kilómetros en cada vuelta.

La prueba contó con 31 participantes y se completó sin abandonos. En la séptima de las catorce vueltas que se completaron se formó una fuga de seis unidades que parecía definitiva, si bien fueron alcanzados a una vuelta de la conclusión. En consecuencia, el sprint final determinó la clasificación final. Fue ahí donde Jorge Rey exhibió su poderío y sentenció a su favor por delante de Joan Gamundí, Lluís Borràs, Miquel Riera y Joan Morlà, que fue el ganador en categoría júnior, seguido en su categoría por Joan Riutort y Nico Ros.

Triunfo del algaidí Miquel Àngel Gelabert, del CC Mancor de la Vall, ante sus paisanos tras un apretadísimo sprint en la carrera de segundo nivel, en el que superó al júnior Llorenç Roig y a David Mayol. El pódium de la prueba de tercera categoría estuvo copado por los máster 50, con triunfo de Pedro Mas sobre Joan Xavier Amer, que, después de casi veinte años alejado de la práctica ciclista, está recuperando sensaciones. El local Tomeu Ballester completó el cuadro de honor.

La esposa e hijos de Guillem Ramis estuvieron presentes en las pruebas disputadas en Algaida / T. Arbona

Dos triunfos de Maria Deyà

Ha sido un gran fin de semana para la sub-23 del Cantabria Deporte, Maria Magdalena Deyà, ya que, después de su triunfo el sábado en el Ciutat d’Inca, ayer en Algaida repitió como ganadora, también en solitario. Tras ella, la júnior Carla Pérez encabezó el trío perseguidor, seguida de la máster 40 Susana Sevillano y la élite Francesca Marcús. La nota agradable la puso la también júnior Nuria Jerónimo, que reapareció en ruta tras el grave accidente que padeció meses atrás.

En categoría cadete fue necesario visionar varias veces la llegada para determinar al ganador. Miquel Àngel Vicens superó a Francisco Lozano, Miquel Morlà y Martí Torrens. En infantiles, la carrera también se decidió en el sprint final, con Lucas Porchl por delante de Martí Sales y Oliver Stewart. En alevines, Jaume Salmerón sigue siendo amo y señor de la categoría tras firmar un nuevo triunfo, distanciando en más de dos minutos a Tomeu Verger y Adrián Tolosa, con Clara Nadal como primera chica. También compitieron los principiantes, con nuevo triunfo de Nuria Gil por delante de Pau Xampeny y Miquel Bibiloni.