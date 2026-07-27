Esperança Cladera se hace con el bronce en el Campeonato de España

Con la medalla de bronce de Esperança Cladera en los 200 metros lisos (a la que hay que añadir una plata con el relevo 4x100 de su club), la cuarta posición lograda el pasado viernes por Marc Escandell y la cuarta plaza de José Ángel Pinedo en peso, se cerró una excelente actuación del atletismo mallorquín y balear en los Campeonatos de España absolutos, celebrados este fin de semana en Málaga.

Cabe recordar que en la edición de este domingo ya se informó de que Marc Escandell se había clasificado para la final de los 100 lisos, en la que fue cuarto absoluto, habiendo batido además en la primera ronda clasificatoria el récord de Balears que él mismo ostentaba con un crono de 10.28.

La atleta de Muro Esperança Cladera (Diputació de València) logró colgarse el bronce al finalizar tercera en la final de los 200 lisos con un registro de 23.04. La presión algunas veces pesa en una final y en esta edición le tocó a la mallorquina, que fue superada por Alba Borrero por una centésima (23.02), que fue segunda, ya que la primera, Jaël Sakura Bestué, era inalcanzable al ganar con 22.57. La realidad es que Joan Sancha colocó a dos atletas en la final, ya que Carmen Marco se clasificó sexta con 23.57.

Más tarde, casi llegando a la medianoche del domingo, Cladera disputó la final de los relevos 4x100 femeninos. Consiguió la medalla de plata con su club (Diputació de Valéncia) y firmó su segundo podio en estos Campeonatos de España.

Esperança Cladera, a la izquierda con sus compañeras del relevo 4x100 del Diputació de València / RFEA

Ivana Peralta, al no estar en su mejor momento, nos privó de que fueran tres las finalistas de Balears. La joven mallorquina se quedó en semifinales, finalizando cuarta con 23.76. A estas atletas hay que añadir a la deportista de Santa Margalida Nuria Muntaner, que se quedó en primera ronda con 24.81 y también entrena con Sancha.

Cuarto puesto del lesionado Pinedo

José Ángel Pinedo, que fue campeón de España y ahora padece una lesión en el tendón del hombro derecho, al final se apuntó y quedó cuarto con un mejor lanzamiento de 17,85 metros.

Daniela García, que empezó la temporada con problemas físicos y estuvo de baja todo el mes de mayo, no llegó en su mejor momento para correr los 800 metros. Se clasificó para la final en segundo lugar, con un crono de 2:07.75. En la final no estuvo a su altura y finalizó sexta con 2:03.25.

Otra finalista fue la atleta de Campos Inés Pascual (Diputació de València), quien firmó un tiempo de 13.92, quedando en octavo lugar en los 100 vallas. En primera y segunda ronda había logrado tiempos de 13.61 y 13.74.

El sábado, Adrià Ceballos (ADA Calvià-Vistasol), en la final directa de los 5.000 lisos, finalizó octavo con un tiempo de 14:07.

Un desconocido Dani Castilla tomó parte en los 110 vallas masculinos, prueba en la que en primera ronda logró ser tercero con 14.39 y en segunda quedó séptimo con 14.19, por lo que no pudo disputar la final.

Una gran actuación global del atletismo balear, que contó con siete finalistas (Marc Escandell, Esperança Cladera, Carmen Marco, José Ángel Pinedo, Daniela García, Inés Pascual y Adrià Ceballos).