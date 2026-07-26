La selección balear escolar de boxeo se corona campeona de España en Palencia

La selección balear de boxeo en edad escolar ha firmado una actuación histórica en el Campeonato de España celebrado en Palencia, donde conquistó dos títulos por comunidades autónomas y situó a varios de sus deportistas en el podio. Se lograron 12 medallas individuales: tres oros, tres platas y dos bronces en la modalidad de Combate; dos oros y dos bronces en Formas.

El combinado de la Federación Balear, integrado por diez jóvenes de entre 11 y 14 años y tres técnicos, se proclamó campeón de España por equipos en la categoría cadete femenina de combate. El resultado se apoyó en las medallas de oro logradas por Saray Bosch Heredia, en -44 kilos; Aroa Pozo Más, en -57; y Janeth Mateu Riera, en -66. Leire Pasetto Oliverio completó la actuación con la plata en -48 kilos.

También hubo podios en el resto de categorías de este canpeonato, que arrancó el martes 21 y finalizó este domingo, 26 de julio. En cadete masculina, Kleiverson Marquina Sánchez se proclamó subcampeón de España en -57 kilos, mientras que Samuel Gómez Sánchez obtuvo el bronce en -52. En infantil, Bayron Cladera Esteva consiguió la plata en -44 kilos y Carla Peralta Moreno se hizo con el bronce en -46.

Carla Peralta, mejor boxeadora

Los resultados se repitieron en la modalidad de formas, en la que Balears volvió a proclamarse campeona de España por comunidades autónomas. Carla Peralta logró el título nacional en infantil femenina y fue reconocida, además, como mejor boxeadora del campeonato. Samuel Gómez también consiguió el oro en cadete masculina, mientras que Bayron Cladera y David Muñoz Forero sumaron sendas medallas de bronce.

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La expedición balear contó con una de las representaciones más reducidas del campeonato, pero logró situarse por delante en la clasificación general de selecciones como Andalucía o Madrid, comunidades con una amplia tradición en este deporte. El cuerpo técnico estuvo formado por Javi Gual, Mamen Madueño y Óscar López.