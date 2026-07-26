Ciclismo
La selección balear cierra el Nacional de pista con once medallas
Xavi Cañellas lidera la última jornada con los oro en puntuación y persecución por equipos
El conjunto femenino logró la plata en velocidad
La selección balear cerró este domingo los Campeonatos de España de pista Élite, Sub-23 y Paralímpicos disputados en el Velódromo Luis Puig de Valencia con un balance de once medallas. Los pistards de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears (FCIB) añadieron en la última jornada dos oros y una plata a las ocho preseas conseguidas entre el viernes y el sábado.
El principal protagonista de la última jornada volvió a ser Xavi Cañellas, que se proclamó campeón de España en la prueba de puntuación (revalidó el título). En esa misma carrera también participaron Joan Martí Bennàssar (séptimo) y los sub-23 Lluc Dols (duodécimo) y Martí Mir (abandono).
Cañellas consiguió además su segundo oro de la jornada formando parte de la selección balear que se impuso en la persecución por equipos masculina (también revalidando el título). La cuarteta, que ya había marcado el mejor tiempo en la fase clasificatoria antes de disputar la final contra la Comunidad Valenciana, la completaron los hermanos Joan Martí Bennàssar y Bennàssar y Lluc Dols.
La tercera medalla del día llegó en la velocidad por equipos femenina, en la que Marga López, Marina Garau y Valentina Ferreyra lograron la plata. El trío balear había obtenido el segundo mejor registro en la clasificatoria, únicamente por detrás de Cataluña.
Podios desde el primer día
La cosecha balear había comenzado el viernes con cuatro medallas. Joan Martí Bennàssar se proclamó campeón de España de persecución individual tras superar en la final a su hermano Francesc, mientras que Xavi Cañellas completó un podio íntegramente isleño con el bronce. Marga López añadió otra tercera posición en la prueba de scratch.
El sábado llegaron otras cuatro preseas. Cañellas conquistó el oro en eliminación y Marina Garau fue plata en la misma especialidad femenina. El paralímpico Joan Sansó, junto a Eloy Teruel, acabó segundo en la persecución tándem, mientras que Joan Martí Bennàssar logró otra plata en el kilómetro contrarreloj individual.
Xavi Cañellas fue el ciclista balear más destacado con cuatro medallas (tres oros —eliminación, puntuación y persecución por equipos— y un bronce en persecución individual). Joan Martí Bennàssar logró tres preseas, mientras que Francesc Bennàssar, Marina Garau, Marga López, Lluc Dols, Valentina Ferreyra y Joan Sansó también contribuyeron al medallero de una selección que volvió a situarse entre las más destacadas del Nacional.
Los medalistas
Xavi Cañellas: cuatro medallasOro en eliminación
- Oro en puntuación
- Oro en persecución por equipos
- Bronce en persecución individual
Joan Martí Bennàssar: tres medallas
- Oro en persecución individual
- Oro en persecución por equipos
- Plata en el kilómetro contrarreloj individual
Francesc Bennàssar: dos medallas
- Oro en persecución por equipos
- Plata en persecución individual
Marga López: dos medallas
- Plata en velocidad por equipos
- Bronce en scratch
Marina Garau: dos medallas
- Plata en eliminación
- Plata en velocidad por equipos
Lluc Dols: una medalla
- Oro en persecución por equipos
Valentina Ferreyra: una medalla
- Plata en velocidad por equipos
Joan Sansó: una medalla
- Plata en persecución tándem, junto a Eloy Teruel
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