El Rutómetro de Fernando Gilet: Pogacar imperator

Ha finalizado el Tour de Francia que ha entronizado a Tadej Pogacar como el mejor ciclista de la historia. Su quinto entorchado le abre, definitivamente, las puertas del Olimpo del ciclismo. El último en llegar, pero con méritos más que suficientes para ocupar el lugar más distinguido junto al siempre presente Eddy Merckx.

Una edición que el esloveno ha dominado de principio a fin. Lo ha hecho con la apariencia de ser muy superior a sus rivales, tanto como cuando un profesional sale a rodar con sus amigos una mañana de domingo.

Pogacar no ha tenido rival en la clasificación general. Finaliza con más de seis minutos de ventaja sobre el segundo clasificado, Remco Evenepoel, que vuelve a subirse al podio de los Campos Elíseos después de haberse vaciado para superar los grandes puertos y conquistar dos victorias de etapa. Ha sido un digno rival del esloveno.

Otro de los grandes nombres propios ha sido Richard Carapaz. El ecuatoriano venció en el mítico final de Orcières-Merlette —donde Luis Ocaña escribió una de las victorias más memorables de la historia del Tour—, y volvió a imponerse en la etapa reina, probablemente la jornada alpina más perfecta e icónica de los últimos tiempos: la que enlazaba la Croix de Fer, el Télégraphe, el Galibier y la Sarenne antes de concluir en Alpe d'Huez.

La “Locomotora del Carchi”, sobrenombre con el que se conoce a Carapaz, ofreció una magistral exhibición de talento, fuerza y resistencia. Las acometidas de Sepp Kuss y Jai Hindley nos permitieron volver a contemplar al mejor Carapaz de los últimos cinco años. Sufrió enormemente el ecuatoriano, que, desde una perspectiva hispana, alivió la orfandad de victorias españolas, pese a los numerosos intentos de Raúl García Pierna, Pablo Castillo y Javier Romo.

La gran esperanza española, Juan Ayuso, reventó en Alpe d'Huez y se despidió de sus opciones de alcanzar el podio final. El corredor del Lidl-Trek mantuvo intactas sus aspiraciones hasta la última semana; sin embargo, la enésima exhibición de Pogacar en la etapa de las veintiuna curvas de herradura, en la montaña de los holandeses, en la mítica cima de Huez, acabó con las ilusiones del alicantino, que, eso sí, suma una valiosa experiencia tras tres exigentes semanas de competición.

Isaac del Toro y el joven Paul Seixas se vislumbran como la nueva generación llamada a desafiar el dominio de Pogacar. El mexicano ha hecho honor a su apellido y, de no compartir equipo con el esloveno, probablemente se habría convertido en su rival más peligroso, con el debido respeto a Jonas Vingegaard que se vio obligado a abandonar tras una caída antes del inicio de las etapas alpinas.

Este Tour de Francia también deja una historia para el recuerdo: la confirmación de que estamos ante el mejor ciclista de todos los tiempos. El del ciclismo global, universal; el corredor que persigue la perfección hasta el último detalle.

Pogacar ganó en todas partes. Comenzó a sentenciar el Tour en los Pirineos atacando en el Tourmalet y venciendo en Les Angles; se vistió de amarillo en Gèdre; se coronó emperador de la carrera en el Col de Pétrus, coincidiendo con la Fiesta Nacional de Francia; conquistó los Vosgos y culminó su obra pulverizando el récord de Marco Pantani en Alpe d'Huez. Sin ninguna duda: Pogacar Imperator