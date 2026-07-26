Ciclismo
Matías Montenegro conquista el Ciutat d’Inca
Marc Mayol fue el mejor júnior, mientras que Maria Magdalena Deyà superó a Andrea Núñez en la prueba de féminas
Toni Abraham acabó con una fractura en el codo derecho tras una caída en la última vuelta de su carrera
El ganador recibió también el trofeo Jaume Mestre a la combatividad
Tomeu Arbona
Matías Montenegro, ciclista máster 30 del CC Mancor de la Vall, se adjudicó el triunfo en la LXXXVI edición del Trofeo Ciutat d’Inca de ciclismo, celebrado este sábado por la tarde sobre el mismo circuito urbano de los últimos años, mientras que Marc Mayol (Bicicletes Caldentey) fue el mejor de los júniors. El mismo ganador absoluto recibió el trofeo Jaume Mestre a la combatividad, que se otorga al que más veces entra entre los tres primeros en los sprints de bonificación.
Fueron 33 los participantes en la carrera de primer nivel para completar 30 vueltas al trazado urbano de kilómetro y medio. Antes de completarse el primer tercio, se formó un grupo cabecero de cinco unidades, con el ganador acompañado por Toni Ballester, Abdón Vich, Andreu Barceló y Marc Vich, que comandó la carrera hasta las vueltas finales, cuando fueron alcanzados por los primeros perseguidores. Las pequeñas diferencias finales, junto con el valor doble del esprint final, dieron la segunda plaza a Toni Ballester, seguido de Jorge Rey, Abdón Vich y Xisco Crespí. En la categoría júnior, Marc Mayol superó a Joan Morlà y Joan Riutort.
En la carrera para féminas, antes de llegar al ecuador de la prueba, la sub-23 Maria Magdalena Deyà, junto con la cadete Andrea Núñez, tomó el mando de la carrera hasta su conclusión. Deyà estuvo por delante en los sprints bonificados, dominando siempre la carrera. La tercera plaza fue para la élite Francesca Marcús, seguida de la júnior Carla Pérez y la máster Inés Bustos.
Caída de Toni Abraham y traslado al hospital
La carrera de segundo nivel se saldó con el triunfo de Javier Martín, seguido de Miquel Àngel Soto y Bernardino Sierra. En tercera categoría, el mejor fue Jaume Bennàssar, que superó a tres peones del Bicicletas Caldentey: Rafael García, Pedro Mas y Simó Darder. En la última vuelta se produjo la caída de Toni Abraham y Josep Maria Moreno. El primero se llevó la peor parte y fue evacuado en ambulancia tras sufrir una fractura con desplazamiento en la cabeza del radio, de la que será intervenido este lunes, en la Policlínica Miramar.
Triunfo incontestable de Martí Torrens en la prueba para cadetes tras cruzar la meta en solitario, con un minuto y medio de ventaja respecto a Àngel Garau y Tomeu Mayol. En infantiles, doblete del Conectabalear, con Sebastià Suau y Biel Mora por delante de Oliver Stewart. En alevines, enésimo triunfo de Jaume Salmerón en solitario, por delante de Tomeu Verger y Louis Thomas, con Clara Muñoz como mejor niña.
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