Se complica el regreso de Rafa Jódar en Washington

Tras varios meses muy intensos, Rafa Jódar vuelve a entrar en escena. El madrileño volverá a competir en el circuito en el ATP de Washington, con la gira de pista dura en mente. Sin embargo, no ha tenido nada de suerte en el sorteo del cuadro: su rival será Arthur Fils, uno de los candidatos a llevarse el título. Una manera de empezar muy potente que se podría considerar incluso una final anticipada.

Después de consolidar su juego en la tierra batida, y mostrar una buena versión en hierba, llega la hora de hacer lo propio en pista dura. Una superficie que el español conoce a la perfección, ya que disputó los últimos meses antes de dar el 'subidón' en el ranking en Estados Unidos, donde la gran mayoría de pistas son de este estilo. Como es el caso de las de la capital norteamericana.

Rafa Jódar, durante un torneo / FABIO FRUSTACI

Washington presenta un cartel con buenos nombres. El jugador con mejor ranking es Alex de Miñaur, que tendrá un debut muy duro ante Stefanos Tsitsipas, que le ha ganado prácticamente en todas las ocasiones en las que se han visto las caras. Es una buena prueba antes de disputar el Masters 1000 de Toronto (en algunos casos) o directamente el Masters 1000 de Cincinnati.

El español está situado en la vigesimoquinta posición del ranking ATP y vuelve a tener una oportunidad de escalar posiciones. Su veloz escalada le permite disputar torneos sin la necesidad de defender puntos, lo que puede suponer que incluso rompa la barrera del top 20 del mundo. No está muy lejos: a apenas 200 puntos del segundo mejor español, Alejandro Davidovich.

Alejandro Davidovich sigue siendo el número dos español / TOLGA AKMEN

"Ahora mismo no sé cuáles serán los planes. Tengo que hablar con mi padre y ver la planificación para las próximas semanas. Seguramente vuelva a Madrid para descansar unos días y seguir entrenando en casa. A partir de ahí analizaremos qué torneos me interesa jugar y a cuáles puedo llegar en buenas condiciones", explicaba Jódar tras caer en Wimbledon sobre la gira de pista dura.

El torneo maldito

El español también está inscrito en el Masters 1000 de Toronto, un torneo que vuelve a estar envuelto en polémica tras las renuncias de Sinner y Djokovic. Ni estos dos ni Alcaraz formarán parte del cartel, lo que abre mucho el cuadro y permite que muchos tenistas tengan más oportunidades de conquistar un torneo de este calibre. Y, por supuesto, uno de ellos es Jódar.

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El último partido de Jódar en pista dura fue en el Masters 1000 de Miami, en el pasado mes de marzo, cuando cayó en los octavos de final contra Tomás Martín Etcheverry. Su evolución desde entonces ha sido exponencial y es evidente que afronta este último tramo de la temporada con una mejora que lo sitúa como uno de los candidatos a luchar por todo.

Fuente: Sport