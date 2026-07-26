El Club Marítimo San Antonio de la Playa conquista Europa con Joshua Castro

Los regatistas del Club Marítimo San Antonio de la Playa han vuelto a situarse entre los grandes referentes del windsurf de base tras completar una sobresaliente actuación en el Campeonato de Europa de Techno 293, una prueba disputada del 18 al 24 de julio en Sopot (Polonia). El equipo regresa a Mallorca con un título continental, un cuarto puesto a las puertas del podio y dos destacadas actuaciones más que confirman el excelente momento de la cantera del club de Ca'n Pastilla.

El gran protagonista del campeonato fue Joshua Castro, que se proclamó campeón de Europa sub-15 después de dominar la competición de principio a fin. El regatista del CMSAP completó las 15 mangas del programa con una extraordinaria regularidad, firmando nueve posiciones de podio y aventajando en 21 puntos al segundo clasificado.

Este nuevo éxito consolida a Joshua Castro como una de las mayores promesas del windsurf español. El mallorquín suma este título europeo al campeonato del mundo sub-15 conquistado este mismo año en Turquía, su tercer título mundial consecutivo, además del oro europeo sub-13 logrado en 2024 y el bronce continental sub-15 conseguido la pasada temporada.

"Ha sido uno de los campeonatos más intensos que he disputado. Desde el principio tuve problemas porque se rompió una parte de la tabla y eso me frenaba mucho, así que hice algunas regatas malas. Pese a esos problemas, conseguí mantenerme al frente de la clasificación. En esta competición ganaba quien era más constante, no quien vencía más mangas, y al final pudimos lograr el título con una buena ventaja sobre el segundo", explicó Joshua Castro al término de la competición.

El resto del equipo del Club Marítimo San Antonio de la Playa también firmó una actuación muy destacada. Biel Martorell terminó cuarto en categoría sub-15 masculina, quedándose a solo cuatro puntos de las medallas tras mantenerse durante todo el campeonato en la lucha por el podio.

En categoría sub-13 femenina, María Martorell finalizó séptima entre las chicas, quedando también cerca de las posiciones de medalla tras una competición muy regular. Por su parte, Marta Vaquer concluyó en la vigésimo primera posición de la categoría sub-15 femenina.

El campeonato estuvo marcado por unas condiciones muy variadas y exigentes, con viento de componente norte de intensidad media y fuerte durante buena parte de la semana, aunque también hubo jornadas de poco viento y constantes cambios de dirección. Pese a ello, la organización pudo completar prácticamente todo el programa previsto, con entre 14 y 15 mangas según la categoría.

El entrenador del equipo, Jaime Giménez, destacó el rendimiento de todos sus regatistas: "Ha sido un Campeonato de Europa muy exigente por la variedad de condiciones que nos hemos encontrado. Hemos tenido días de mucho viento y olas complicadas y otros con muy poco viento y continuos roles. A pesar de ello, hemos conseguido unos grandes resultados, con Joshua proclamándose campeón de Europa sub-15, Biel rozando el podio, María terminando cuarta en sub-13 femenina y Marta completando un campeonato muy meritorio en sub-15 femenina."

Los resultados obtenidos en Sopot vuelven a situar al Club Marítimo San Antonio de la Playa entre las principales canteras europeas de la clase Techno 293, una condición que el club viene refrendando temporada tras temporada con títulos internacionales.