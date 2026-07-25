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Ciclismo

Póquer de medallas baleares en la segunda jornada del Nacional de pista

Oro de Xavi Cañellas se proclama campeón de España en eliminación

Platas de Marina Garau y del paralímpico Joan Sansó

Bronce de Joan Martí Bennàssar, que este viernes ya logró un oro

Ocho podios de Baleares en dos jornadas del Nacional de pista

Ocho podios de Baleares en dos jornadas del Nacional de pista

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Ocho podios de Baleares en dos jornadas del Nacional de pista / FCIB

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Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

La delegación balear sigue cosechando medallas en los Campeonatos de España de pista Élite, Sub-23 y Paralímpicos, que se celebran en el Velódromo Luis Puig de Valencia. Cuatro podios se añadieron este sábado en la segunda jornada de competición y elevan a ocho las preseas conseguidas por los ciclistas de la FCIB en una cita que concluirá este domingo.

El principal protagonista de la jornada fue Xavi Cañellas, que se hizo con el oro en la prueba de eliminación, misma especialidad en la que Marina Garau se hizo con la plata. De ese mismo metal lució medalla en el podio el paralímpico Joan Sansó, que fue segundo en la persecución tándem (compitió junto a Eloy Teruel). La cuarta presea balear la consiguió Joan Martí Bennàssar, en el kilómetro contrarreloj individual.

Dobletes de Cañellas y Bennàssar

Este viernes, en la primera jornada de competición, Balears también firmó un póquer de medallas, aunque con la peculiaridad de que copó el podio en la persecución individual masculina: Joan Martí Bennàssar fue oro, su hermano Francesc se quedó la plata tras una final fratricida y Xavi Cañellas se hizo con el bronce. Además, Marga López fue tercera en scratch. Tras dos jornadas, Xavi Cañellas y Joan Martí Bennàssar acumulan dos preseas (un oro y un bronce cada uno).

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El Nacional concluye este domingo, con posibilidades de nuevas medallas para Balears. El combinado autonómico lo completan Sergi Amengual, en élite; Martí Mir, Lluc Dols, Valentina Ferreyra y Nayhara Monserrat, en sub-23.

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