Marc Escandell bate el récord balear de 100 metros en los Nacionales

Marc Escandell (Siurell–Sa Sini) es uno de los atletas destacados de la representación balear en los Campeonatos de España absolutos que este fin de semana se celebran en Málaga. El deportista de Formentera brilló en la primera jornada, batiendo el récord autonómico de los 100 metros y clasificándose para la final, en la que se quedó a las puertas del podio (fue cuarto).

Escandell brilló el viernes en la apertura del campeonato. El formenterense, que entrena en Palma a las órdenes de Juanan Oses y su hijo Carlos, en primera ronda firmó un crono de 10.28 (con viento +2.0), que barría de la tabla de récords su propia plusmarca lograda en Tarragona el año pasado (10.30). En la semifinal logró el segundo lugar (10.35) y en la final se clasificó cuarto con 10.33. Es el primer balear finalista en los 100 metros de un Campeonato de España absoluto, situando su nuevo récord regional en el cuarto lugar del ranking nacional del año.

En los 100 femeninos, Francisca Segura (Ría Ferrol) fue sexta de su serie con 11.85, con viento +2.9.

En los 200 metros lisos, Esperança Cladera se clasificó primera con autoridad (23.25, +3.3) en la primera ronda. Carmen Marco fue segunda en su serie (23.57) y también pasó a semifinales. Ivana Peralta finalizó cuarta (23.75), clasificándose por tiempos. Menos suerte tuvo Nuria Muntaner, que acabó séptima (24.81).

David Abrines, durante la prueba de lanzamiento de disco en el decatlón. / RFEA

En 200 lisos masculinos, el menorquín Sebastià Pons quedó cuarto con 21.34, quedando fuera de las semifinales.

Por su parte, Daniela García Tena corrió ayer la segunda semifinal de los 800 metros lisos, clasificándose segunda con comodidad, con un tiempo de 2:07.75. Entró en la final con el tercer mejor tiempo y con buenas opciones de cara a luchar por las medallas.

En el decatlón, David Abrines (Atletismo Albacete) se situó en la séptima plaza tras la primera jornada con 3.677 puntos (11.36 en los cien; 6,65 metros en longitud; 14,36 en peso; 1,93 en altura y 53.20 en 400). Pero en la jornada de ayer, tras ser el mejor en disco (43,56), renunció al resto de pruebas y se quedó sin opciones de podio.

Por último, el fondista mallorquín Adrià Ceballos (ADA Calvià–Vistasol) se clasificó octavo en la final de 5.000 metros (14:07.88).