El Atlético Baleares supera al Mallorca B en su primer test de pretemporada

El Atlético Baleares se llevó su primer test de pretemporada tras imponerse por 2-1 al Mallorca B en un partido intenso y equilibrado que quedó resuelto en el tramo final. El encuentro sirvió también como segundo ensayo para el filial bermellón, que días antes había perdido por 4-1 frente al primer equipo del Mallorca en Son Bibiloni.

El equipo dirigido por Óscar Troya salió de inicio con Sabater, Montcheu, Hugo, Martí, Guijarro, Pablo, Gerardo, Jofre, Miguelito, Caballero y Catalá. Por parte del Mallorca B, dirigido por Pep Lluís Martí (que también se estrena en el banquillo) el once inicial estuvo integrado por Toni, Alberto, Saifdine, Iago Mendes, Salhi, Yerga, Samu, Abdou, Albert, Hugo y Anastasio.

El Atlético Baleares tuvo una puesta en escena convincente y se adelantó en el minuto 8. Adri Catalá recogió el balón en las inmediaciones del área y conectó un potente disparo cruzado que golpeó en el poste antes de terminar en el fondo de la portería para establecer el 1-0.

La primera mitad dejó también la retirada por molestias físicas de Hugo, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 33. Álvaro Martín ocupó su lugar.

Los jugadoes del Atlético Baleares celebran el 1-0 de Català / CD ATB

Segunda parte

Tras el descanso, Troya repartió minutos entre los integrantes de la plantilla. Juli, Alpha, Axel, Soler, Bover y Lázaro participaron en una segunda parte marcada por los numerosos cambios propios de estas fechas de preparación.

El Mallorca B logró igualar el encuentro en el minuto 60 y confirmó su mejoría tras el paso por los vestuarios. El filial bermellón dispuso en el banquillo de Adriano, Jan Buyreu, Spencer, Leo Sánchez, Nico, David Ortega, Iker, Miquel Jaume, Óscar, Biel y Wilber.

El empate se mantuvo hasta el minuto 71, cuando el juvenil Lázaro protagonizó una buena acción individual y provocó un penalti dentro del área. Bover asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló, firmando el 2-1 definitivo.

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El Atlético Baleares cerró así con victoria su primer compromiso de preparación y comenzó a acumular minutos de cara a una temporada en la que volverá a competir en Segunda RFEF, en la que también estará el Mallorca B. El próximo compromiso del equipo de Óscar Troya será este sábado 1 de agosto, a las 18:30 horas, frente al Santanyí en el Estadi Balear.