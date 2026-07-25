Antoniu, el fichaje del Mallorca que tuvo la misma enfermedad que Messi

Antoniu Roca, el nuevo jugador del Mallorca, tuvo que librar un partido personal mucho antes de su llegada al fútbol profesional. De niño sufrió un singular déficit en la hormona de crecimiento, un peculiar problema en el desarrollo físico que fue similar al que tuvo Leo Messi en su día. A sus siete años, su edad ósea correspondía a la de un niño de 3 años.

El extremo, de 23 años, militó durante cuatro años en las categorías inferiores del Barça, del 2012 hasta el 2016. El club azulgrana se fijó en él tras grandes actuaciones con el Badalona. En aquel momento el joven Roca ya se encontraba realizando un tratamiento con hormonas del crecimiento, similar al que hizo Messi una década antes.

Durante la primavera del 2016, el de Martorell, junto con su familia, decidió poner fin a su etapa en la cantera blaugrana por motivos que no suelen ser los habituales como ofertas deportivas o económicas superiores, en el caso de Antoniu Roca, decidió romper con el Barcelona porque no se sintió valorado, según informó el diario Sport -del mismo grupo editorial que el Diario de Mallorca-. Prefirió marcharse y buscar la forma de hacerse un hueco en la élite en otro club.

El Barça respetó su decisión y el joven talento se unió al Jàbac, posteriormente fue captado por la Damm y en el 2019 se unió a las filas del Espanyol.

Su sueño de convertirse en futbolista profesional le llegó en 2023, cuando debutó con el primer equipo blanquiazul a las órdenes de Luis García, actual entrenador del Mallorca, donde sus caminos se vuelven a encontrar.

A pesar de que el técnico asturiano fue quien le hizo debutar en Segunda, el de Martorell no cogió presencia en el primer equipo hasta la llegada de Manolo González, con quién sumó 26 partidos en su primera campaña en Primera División.

Esta pasada temporada, la llegada del británico Dolan al club perico le ha restado presencia y apenas disputó seis partidos de liga. Además, Antoniu Roca fue uno de los damnificados de la Copa del Rey, ya que fue titular en la eliminación contra el Atlético Baleares.

A Roca le ha tocado lidiar desde pequeño con múltiples dificultades y ahora afronta un nuevo reto en el Mallorca, donde volverá a ponerse bajo las órdenes de Luis García, el técnico que le abrió las puertas al fútbol profesional, con el objetivo de retornar a la Primera División.