Triplete mallorquín de Persecución Individual en la primera jornada de los Nacionales de pista

Éxito total del ciclismo balear en el primer día de los Campeonatos de España de pista Élite-Sub23 y Paralímpicos que se celebran desde este viernes hasta el domingo en el Velódromo Luis Puig de Valencia. Joan Martí Bennassar se ha coronado campeón nacional de la prueba Persecución Individual este viernes tras una jornada en la que no ha tenido rival.

El mallorquín ha demostrado su dominio desde las pruebas clasificatorias, donde ya se ha erigido en lo alto de la tabla clasificatoria marcando el mejor tiempo y clasificándose para la gran final. Precisamente, Bennassar se disputaría el oro nacional con su compañero balear Francesc Bennassar, quien logró marcar el segundo mejor tiempo en los clasificatorios. En una final con denominación de origen balear, ha sido Joan Martí quien ha conseguido ganar y, de esta manera, proclamarse campeón de España de la disciplina. El ciclismo balear ha demostrado su superioridad en esta categoría con el bronce conseguido por Xavi Cañellas, quien se ha impuesto al madrileño Sebastián Mora en la lucha por el tercer y cuarto puesto, completando así un podio íntegramente ocupado por corredores de las Illes Balears.

La primera jornada del Campeonato de España también dejó una medalla en categoría femenina. Marga López, la ciclista de Campos, brilló en la prueba de Scratch colgándose la medalla de bronce. En una disciplina siempre exigente, la corredora balear lució un gran nivel para subirse al podio junto a Eva Anguela, campeona, y Izaro Etxarri, subcampeona.

Noticias relacionadas

Este éxito es solo el inicio de un fin de semana en el que la selección balear tiene puestas muchas ilusiones y en el que espera poder luchar por recoger alguna medalla más. El combinado autonómico está formado por Joan Martí Bennassar, Francesc Bennassar, Sergi Amengual, Xavi Cañellas, Marina Garau y Marga López como élites, Marti Mir, Lluc Dols, Valentina Ferreyra y Nayhara Monserrat como Sub23 y Joan Sanso como ciclista paralímpico.