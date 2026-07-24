El Poblense se reinventa con Julián Robles en el banquillo

El inicio de la presente temporada 2026-2027 por parte del Poblense viene marcado por el acentuado movimiento experimentado en su plantilla, que, hasta el momento, contabiliza 13 bajas y 12 nuevas incorporaciones, más cuatro juveniles que ascienden al primer equipo. Además, se ha producido la total renovación de todo el cuerpo técnico, después de que abandonara en bloque el que comandaba Óscar Troya.

Si bien es cierto que la excelente y sorprendente campaña realizada la pasada temporada en su debut en la Segunda RFEF hacía prever que serían muchos los jugadores tanteados por otros equipos, la verdad es que en el club pobler se han visto sorprendidos por algunas de las salidas. Todo ello ha obligado a que, desde el organigrama técnico, se haya tenido que trabajar a destajo para comenzar la pretemporada con los jugadores que se han considerado válidos para suplir todas estas salidas.

Así lo explica Martí Munar, que acumula la experiencia que le otorgan los diez años que lleva al frente de la dirección deportiva de un Poblense que le vio nacer y realizarse como futbolista y en el que también ha sido entrenador del primer equipo y de otros conjuntos de base.

Los fubtolistas del Poblense atienden al técnico Julián Robles el pasado lunes / Raúl Perales (@udpoblense)

El director deportivo del club pobler confirmó la composición de la actual plantilla, que este lunes, como informó Diario de Mallorca, comenzó los entrenamientos de pretemporada a las órdenes de Julián Robles y su equipo técnico. Munar dejó en el aire que el equipo que ya esté totalmente definida: «Podríamos decir que sí, está prácticamente cerrada, pero, al mismo tiempo, abierta a algún que otro movimiento» en forma de incorporaciones o bajas que pudieran producirse para mejorar. «Para ello tenemos hasta el 2 de septiembre, en que se cierra el mercado de fichajes», añadió.

Munar considera que se ha confeccionado una plantilla completa. «De acuerdo con nuestras posibilidades, se ajusta a lo que deseaba el entrenador. Eso sí, se trata de una plantilla muy joven, que tal vez requiera ser reforzada en ataque y, concretamente, con un jugador que tenga gol», explicó.

Martí Munar, director deportivo del Poblense / @udpoblense

Profesionalizar la plantila

Sobre el éxodo del cuerpo técnico encabezado por Óscar Troya y de cuatro jugadores al Atlético Baleares, así como de otros que han recalado en distintos equipos, Martí Munar opina que «vista la buena campaña que se hizo la pasada temporada, la verdad es que esperábamos la marcha de algunos jugadores que decidieran irse a otros equipos para mejorar sus trayectorias deportivas y condiciones económicas, pero ha habido otros que lo han hecho por incompatibilidad laboral, pues esta temporada se ha decidido entrenar por las mañanas con el objetivo de avanzar en la profesionalización del equipo».

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Sobre cuáles son los objetivos deportivos que se ha marcado el club que preside Miquel Bennàssar 'Molondro' para la presente temporada, vistos los excelentes resultados alcanzados el pasado curso, Munar contesta que «sin fijarnos unos objetivos ambiciosos, tampoco renunciamos a intentar igualar o mejorar los que alcanzamos la temporada anterior, y puedo asegurar que, por ilusión y ganas por parte de los responsables del club, del cuerpo técnico y de los jugadores, no va a quedar. Deportivamente, aspiramos al máximo».