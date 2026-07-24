El Palmer Basket ficha al internacional menorquín Álex Blanco

El Palmer Basket tiene nuevo director de orquesta. Álex Blanco aterriza en el club mallorquín en calidad de cedido por el Valencia Basket. El base menorquín disputará el curso 2026/27 en el elenco turquesa después de brillar en la Liga U22 en una destacada campaña individual. El director de juego de 19 años alcanzó los 13,9 puntos de media en sus 27 participaciones con el equipo “taronja”. El ‘uno’ de 1,90 m viene de lograr una flamante medalla de bronce en el EuroBasket U20 con el combinado nacional.

Blanco emergió como uno de los anotadores referenciales en la plantilla valenciana, pero además facilitó 3,9 asistencias y se apoderó de 3,4 capturas por duelo. El nuevo refuerzo de la escuadra isleña ayudó a su conjunto a firmar un extraordinario 12-0 en la segunda fase del Grupo B de la competición de jóvenes con mayor prestigio de la nación.

El baloncestista ha desempeñado una función relevante con la selección española U20 en el pasado Campeonato de Europa. En la cita continental, Álex Blanco compitió en los siete enfrentamientos y colaboró en la exitosa tercera plaza de España en suelo esloveno. El jugador aportó 8 puntos, 2,4 rebotes y 2 pases de canasta por envite en más de 19 minutos de acción.

El menorquín inició su camino en el deporte de la canasta en el CB La Salle Maó. El veloz crecimiento de la nueva incorporación del Palmer Basket le concedió la opción de continuar con su desarrollo en el CTEIB. Blanco prosiguió con su evolución en el Fibwi Mallorca Básquet Palma, club con el que debutó en la antigua LEB Plata. La productividad del organizador de juego despertó el interés del Valencia Basket, bloque en el que milita desde hace dos temporadas.

Álex Blanco posee un palmarés extraordinario con las categorías de formación del combinado español. Blanco se coronó como monarca del Viejo Continente en el EuroBasket U18 de 2025 junto a sus compañeros. Este verano ha engrandecido su medallero al sellar la tercera posición en el Campeonato de Europa U20.

Nuno Sá, Hansel Atencia y Duda Sanadze terminan su etapa en el Palmer Basket

Nuno Sá, Hansel Atencia y Duda Sanadze dejan de pertenecer al Palmer Basket Mallorca Palma. Los jugadores internacionales finalizan su relación con el club balear tras contribuir a la permanencia del equipo turquesa en la Primera FEB. La entidad pretende resaltar la profesionalidad y el compromiso mostrado por los baloncestistas durante su estancia en el proyecto.

El exterior portugués, Nuno Sá, ha competido en 24 partidos oficiales con el bloque isleño. El luso disputó 23 enfrentamientos en la segunda división nacional y uno en la Copa de España. El alero convirtió 6,4 puntos y capturó 4,1 rebotes de media en el campeonato liguero y sobresalió por su eficiencia defensiva.

Por su lado, Hansel Atencia disputó 29 partidos con el Palmer Basket. El base colombiano anotó 12,6 puntos por duelo en la categoría de plata del baloncesto español y distribuyó 3,6 pases de canasta en 25:25 minutos de participación.

Duda Sanadze resguardó la elástica del cuadro mallorquín en 25 ocasiones. El escolta georgiano se marchó hasta los 11,5 puntos por encuentro y blindó 1,9 capturas en sus apariciones con el grupo.