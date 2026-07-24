El Illes Balears Palma Futsal se medirá a ElPozo en las semifinales de la Supercopa

El Illes Balears Palma Futsal ya conoce a su rival en las semifinales de la Supercopa de España, que se disputará los días 5 y 6 de septiembre en el Palau Blaugrana de Barcelona. El conjunto mallorquín se enfrentará a ElPozo Murcia Costa Cálida tras el sorteo celebrado este viernes en la Sala Iberia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El acto, que contó con la presencia del exjugador español y campeón del mundo Alberto Cogorro como mano inocente, definió también la otra semifinal, que enfrentará al Barça y al Jaén Paraíso Interior. El vencedor de cada eliminatoria disputará la final del domingo 6 de septiembre.

La edición 2026/27 supondrá la cuarta Final Four de Supercopa en la historia del Illes Balears Palma Futsal. En 2023, los mallorquines alcanzaron la final en Jerez tras superar precisamente a ElPozo Murcia en semifinales, en un torneo donde el título se acabó decidiendo desde el punto de penalti a favor del Barça. Un año más tarde, en Jaén, el equipo cayó en semifinales ante el Jimbee Cartagena, que acabaría proclamándose campeón. Por último, el pasado mes de enero, con Son Moix como escenario de excepción, el Illes Balears Palma Futsal derrotó al Inter en semifinales y rozó el título al ceder únicamente en la prórroga ante la escuadra cartagenera.

El sorteo ha dejado, además, una curiosa coincidencia: el Illes Balears Palma Futsal iniciará oficialmente la temporada 2026/27 frente al mismo rival con el que puso punto final al curso 2025/26. Tras la intensa batalla librada en el tercer y definitivo encuentro de las semifinales de los Play-offs por el título de Liga el pasado mes de junio en Murcia, ambos conjuntos volverán a verse las caras en el Palau Blaugrana con una plaza en la final de la Supercopa en juego.

Con el primer compromiso oficial de la temporada ya definido, la plantilla dirigida por Antonio Vadillo afrontará las próximas semanas de preparación con la vista puesta en la cita del 5 de septiembre. El Illes Balears Palma Futsal buscará comenzar el curso compitiendo por el primer título oficial de la temporada.