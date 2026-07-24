Fútbol Sala
El Illes Balears Palma Futsal se medirá a ElPozo en las semifinales de la Supercopa
El conjunto de Antonio Vadillo debutará esta temporada ante su verdugo en los Play-Off por el título liguero de la campaña pasada
Los mallorquines buscarán alcanzar una nueva final de la Supercopa en su cuarta participación en una Final Four del torneo
Jaume A.
El Illes Balears Palma Futsal ya conoce a su rival en las semifinales de la Supercopa de España, que se disputará los días 5 y 6 de septiembre en el Palau Blaugrana de Barcelona. El conjunto mallorquín se enfrentará a ElPozo Murcia Costa Cálida tras el sorteo celebrado este viernes en la Sala Iberia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
El acto, que contó con la presencia del exjugador español y campeón del mundo Alberto Cogorro como mano inocente, definió también la otra semifinal, que enfrentará al Barça y al Jaén Paraíso Interior. El vencedor de cada eliminatoria disputará la final del domingo 6 de septiembre.
La edición 2026/27 supondrá la cuarta Final Four de Supercopa en la historia del Illes Balears Palma Futsal. En 2023, los mallorquines alcanzaron la final en Jerez tras superar precisamente a ElPozo Murcia en semifinales, en un torneo donde el título se acabó decidiendo desde el punto de penalti a favor del Barça. Un año más tarde, en Jaén, el equipo cayó en semifinales ante el Jimbee Cartagena, que acabaría proclamándose campeón. Por último, el pasado mes de enero, con Son Moix como escenario de excepción, el Illes Balears Palma Futsal derrotó al Inter en semifinales y rozó el título al ceder únicamente en la prórroga ante la escuadra cartagenera.
El sorteo ha dejado, además, una curiosa coincidencia: el Illes Balears Palma Futsal iniciará oficialmente la temporada 2026/27 frente al mismo rival con el que puso punto final al curso 2025/26. Tras la intensa batalla librada en el tercer y definitivo encuentro de las semifinales de los Play-offs por el título de Liga el pasado mes de junio en Murcia, ambos conjuntos volverán a verse las caras en el Palau Blaugrana con una plaza en la final de la Supercopa en juego.
Con el primer compromiso oficial de la temporada ya definido, la plantilla dirigida por Antonio Vadillo afrontará las próximas semanas de preparación con la vista puesta en la cita del 5 de septiembre. El Illes Balears Palma Futsal buscará comenzar el curso compitiendo por el primer título oficial de la temporada.
- Palma celebra a lo grande el segundo Mundial de España
- Mallorca se vuelca con la final del Mundial: estas son las pantallas gigantes para ver el España-Argentina
- Pablo Torre seguirá en el Real Mallorca en Segunda División
- El Mallorca cierra el fichaje de Alex Sala para reforzar el centro del campo
- De salvar al Llosetense a ver cómo España consigue su segundo Mundial en Nueva York: 'Ha sido una paliza, pero es lo más grande
- Sin portero titular en el Mallorca a 23 días de que empiece la Liga
- Pablo Torre, un paso atrás para dar varios hacia adelante
- Delirio absoluto en Son Fusteret: España conquista su segunda estrella ante Argentina