El Govern destina 1,2 millones de euros a la tecnificación y el seguimiento de los deportistas baleares

El Govern de les Illes Balears, a través de la Dirección General de Deportes de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, ha aprobado las resoluciones definitivas para la concesión de las subvenciones destinadas a los programas de seguimiento y tecnificación deportiva de las federaciones de las Illes Balears. En total, el departamento que dirige el conseller Jaume Bauzà moviliza 1,2 millones de euros con el objetivo de potenciar los servicios técnicos y el rendimiento de los deportistas de las islas.

Ambas líneas de ayudas, evaluadas técnicamente por la Fundación para el Deporte Balear, se distribuyen entre las diferentes anualidades presupuestarias correspondientes a los ejercicios de 2026 y 2027, permitiendo a las entidades beneficiarias disponer de liquidez mediante pagos anticipados para garantizar la estabilidad de sus proyectos e itinerarios deportivos.

Impulso a la tecnificación de los deportistas de Baleares

La resolución definitiva orientada a los programas de tecnificación deportiva beneficiará en total a 12 federaciones de las Illes Balears que han acreditado el cumplimiento de todos los requisitos de la convocatoria.

Entre las entidades que reciben una mayor asignación en esta línea se encuentran la Federació Balear de Vela (233.204 €), la Federació d'Atletisme de les Illes Balears (186.684 €), la Federació Balear de Taekwondo (150.000 €) y la de Voleibol (79.721 €), seguidas por los programas oficiales de ciclismo, motociclismo, triatló, rugby, kickboxing, boxa, tiro olímpico y golf.

Apoyo al seguimiento deportivo y la base

Por otra parte, la resolución de los programas de seguimiento deportivo distribuirá la ayuda entre 22 federaciones de las Illes Balears. Esta línea está diseñada bajo un sistema de puntuación técnico que establece un límite máximo de 12.000 euros por entidad, garantizando un reparto equitativo que beneficia tanto a los deportes mayoritarios como a las disciplinas con menor masa social.

Un total de 19 federaciones —entre las que figuran natación, fútbol, básquet, piragüismo, gimnasia, kárate, balonmano, deportes adaptados y tenis, entre otras— reciben el importe máximo de 12.000 euros para la supervisión y captación de jóvenes talentos, mientras que disciplinas como el ciclismo (9.500 €), rugby (11.650 €), patinaje (7.766 €) y tiro olímpico (7.766 €) ajustan sus ayudas en función de sus proyectos y puntuaciones.

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Con la publicación de estas resoluciones definitivas en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), la Conselleria consolida su compromiso con la estructura técnica federativa de las islas, dotándola de las herramientas económicas necesarias para que los deportistas del archipiélago sigan compitiendo al máximo nivel tanto en el ámbito autonómico como en el nacional e internacional.