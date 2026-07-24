Alba Torrens vuelve a la selección para disputar su cuarto Mundial

Alba Torrens, capitana de la Selección Española y jugadora de Azulmarino, ha recibido la llamada del seleccionador Miguel Méndez para liderar a ‘La Familia’ en la preparación del Mundial que se celebrará entre los próximos 4 y 13 de septiembre en Alemania. La balear vuelve a vestir la elástica nacional tras la derrota ante Bélgica en la final del Eurobasket el verano pasado.

Con más de 220 internacionalidades, la mallorquina vuelve al terreno internacional con el objetivo de intentar ampliar su palmarés mundialista. La nacida en Binissalem ha conseguido dos medallas de bronce y una de plata durante sus tres participaciones mundialistas, las únicas del combinado nacional referentes a la Copa del Mundo. Su convocatoria llega tras promediar con Azulmarino durante los 15 partidos disputados un total de 12’7 puntos, 3 rebotes, 3’5 asistencias y una valoración de 13’6 créditos en su paso por la segunda división española de baloncesto femenino, la Liga Challenge.

Helena Pueyo, del Valencia Basket, acompañará a Torrens y también le dará el acento mallorquín a la convocatoria de 21 jugadoras. La base nacida en Palma disputará su primer mundial tras conquistar la plata en el Eurobasket del año pasado con el combinado nacional. La jugadora, de 25 años, vivirá así su primer torneo internacional y lo podrá hacer al lado de una referente de la historia del baloncesto español y mallorquín como Alba Torrens.

Torrens, que este verano podría disputar su cuarto Mundial, ha supuesto una de las piezas clave de la Selección Española desde su debut en el 2008. De los 17 títulos que decoran las vitrinas de ‘La Familia’, Torrens ha sido parte de la historia en 10 ocasiones. Dos oros, cuatro platas y otros cuatro bronces condecoran el legado de la capitana española y jugadora de Azulmarino.

El camino de la Selección Española

Una vez definida la lista definitiva, España para poder avanzar en la competición, en primer lugar, deberá quedar entre las dos primeras posiciones en la fase de grupos en la que está emparejada con la anfitriona, Alemania, Japón y Mali. El debut del combinado de Méndez en la edición del 2026 será el próximo 4 de septiembre a las 17:45 horas ante Alemania. El segundo desafío de ‘La Familia’ será frente a Mali y está programado para el siguiente día del debut, el 5 de septiembre a las 11:30 horas. Un día de descanso obtendrá el cuadro nacional para preparar el partido final de la fase de grupos ante Japón el próximo 7 de septiembre a las 17:50 horas.

Noticias relacionadas

La fase final del Campeonato del Mundo se disputará a partir del 8 de septiembre con la disputa de la clasificación a los cuartos de final. Las eliminatorias se jugarán hasta el 13 de septiembre, día en que se celebrará el partido por el tercer y cuarto puesto y la gran final.