La Mutualidad crea un seguro temporal para los futbolistas a prueba en equipos de Baleares

La Mutualidad de Futbolistas de la FFIB ha puesto en marcha una nueva cobertura temporal destinada a los jugadores que participen a prueba en un club durante el inicio de la pretemporada 2026-2027. El objetivo es que estos futbolistas permanezcan asegurados mientras la entidad decide si los incorpora definitivamente a su plantilla.

La nueva modalidad, denominada Jugador a Prueba (JPRUEBA), podrá ser solicitada para aquellos futbolistas que ya hubieran sido mutualistas durante la temporada 2025-2026 y que procedan de un club distinto al que pide la cobertura. Por tanto, el jugador no puede haber pertenecido al equipo solicitante durante la campaña anterior.

El seguro tendrá un coste de 15 euros y entrará en vigor el mismo día en que se abone la prima. La cobertura se extenderá, como máximo, hasta el 30 de septiembre de 2026 e incluirá tanto los entrenamientos como los partidos amistosos que hayan sido autorizados por la Federación.

A partir del 1 de octubre

A partir del 1 de octubre, el futbolista deberá tramitar una licencia definitiva para continuar asegurado. En caso de que firme por el club que solicitó inicialmente la cobertura, solo tendrá que pagar la diferencia correspondiente a la cuota completa de la temporada 2026-2027, previa comunicación a la Mutualidad.

En cambio, si la licencia definitiva se tramita con un club diferente, la nueva entidad deberá abonar íntegramente la prima correspondiente a toda la temporada. Los clubes interesados en solicitar esta cobertura deberán ponerse en contacto con la Mutualidad de Futbolistas.