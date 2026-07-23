Luan Muller avanza con buenas sensaciones en su recuperación

Luan Muller, guardameta del Illes Balears Palma Futsal, completa sus primeras semanas de rehabilitación en Fisioplanet tras ser intervenido con éxito de la rodilla el pasado mes de junio.

El Illes Balears Palma Futsal sigue de cerca el proceso de puesta a punto de uno de sus estandartes. Luan Muller continúa dando pasos firmes en su recuperación tras someterse a principios de junio a una artroscopia de rodilla y una osteotomía de fémur, una intervención destinada a corregir la condropatía de grado IV en el compartimento lateral y la lesión meniscal que mermó su rendimiento durante el pasado curso.

El guardameta brasileño se encuentra centrado al cien por cien en sus sesiones diarias de fisioterapia en las instalaciones de Fisioplanet. En esta primera fase del proceso, el trabajo se centra en recuperar la movilidad, reducir la inflamación y fortalecer progresivamente la zona intervenida para consolidar la recuperación.

A pesar de la complejidad de la cirugía y del largo camino que todavía tiene por delante antes de volver a vestir la camiseta verde pistacho, Luan afronta este proceso con optimismo y determinación. "Desde la operación hemos tenido muchas sesiones de fisioterapia. La evolución ha sido muy buena. Ya logro la extensión completa de la rodilla y estamos trabajando en la flexión. Me encuentro bien y sin dolores preocupantes. Mi fe en Dios y mi familia son mi combustible en el día a día."

El apoyo incondicional de Son Moix y de toda la familia del fútbol sala está siendo otro de los pilares fundamentales durante estos meses alejado de las pistas. "Tenemos una relación de hace años, pero ha sido una sorpresa para mí. En los momentos buenos gustamos todos, pero en los difíciles se valora todavía más. Siempre me escriben los aficionados para darme ánimos. Es algo que ayuda mucho en el proceso."

Desde el Illes Balears Palma Futsal se mantiene una confianza absoluta en los plazos marcados por los servicios médicos del club y los profesionales de Fisioplanet, priorizando en todo momento la recuperación completa del guardameta antes de su regreso a la competición. Mientras tanto, Luan tiene claro cuál es su objetivo y cómo quiere afrontar esta etapa desde fuera de la pista. "Sí o sí voy a volver. Y lo haré más fuerte para poder disfrutar de nuevo en la pista y traer alegrías a Son Moix. Mientras tanto, me tocará desde fuera ayudar a los jóvenes y a los nuevos fichajes. También me gusta aportar a nivel técnico, dando indicaciones y en la lectura de los partidos, y a nivel personal, apoyando a mis compañeros en sus temas personales o familiares."