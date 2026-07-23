Polideportivo
El Govern aprueba una ayuda de 1,4 millones para los desplazamientos de clubes deportivos
La intención es reducir los costes derivados de los viajes de las entidades deportivas de Baleares que compitan en categorías nacionales durante la temporada 2026-2027
EFE / Adrià Morata
El Consell de Govern ha autorizado este jueves un gasto de 1,44 millones de euros destinados a convocar ayudas para sufragar los desplazamientos de los clubes deportivos de Baleares que compitan en categorías nacionales durante la temporada 2026-2027. La convocatoria, gestionada por la Direcció General d'Eports, busca reducir los costes derivados de la insularidad y facilitar la participación de los equipos baleares en competiciones estatales.
El objetivo de estas subvenciones es sufragar y reducir los costes derivados de los desplazamientos que deben afrontar los equipos baleares para competir fuera del archipiélago, con el fin de paliar los efectos de la insularidad.
El Ejecutivo autonómico ha señalado que esta línea de ayudas da cumplimiento a lo previsto en la Ley de la Actividad Física y el Deporte de las Illes Balears, que contempla el apoyo económico a los equipos que representan a la comunidad autónoma en competiciones estatales.
Al superar el expediente el millón de euros de dotación presupuestaria, la convocatoria requería la autorización previa del Consell de Govern.
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