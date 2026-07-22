Nicolau Mir representará a España en el Europeo de Gimnasia y da un paso más hacia Los Ángeles 2028

El gimnasta mallorquín Nicolau Mir ha sido convocado por la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) para formar parte de la selección española de Gimnasia Artística Masculina que competirá en el Campeonato de Europa, previsto para el próximo mes de agosto en Zagreb (Croacia).

El equipo técnico de la federación vuelve a depositar su confianza en el deportista palmesano, que ha superado con éxito un exigente proceso de selección y ha confirmado su excelente estado de forma. Un rendimiento avalado por la medalla de plata en la clasificación general individual del Campeonato de España, uno de los resultados más destacados de la temporada.

Este Campeonato de Europa tendrá, además, una importancia especial, ya que será la primera cita clasificatoria para el Campeonato del Mundo del nuevo ciclo olímpico, un paso clave en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Junto a Nicolau Mir, la selección española estará integrada por Joel Plata, Unai Baigorri, Ignacio Yockers, Pau Jiménez y Ray Zapata, conformando un equipo con el objetivo de situar a España entre las mejores selecciones continentales.

La expedición balear también contará con representación en categoría júnior. La RFEG ha convocado al gimnasta Marc Naranjo, del CG Palma e integrante del Programa de Tecnificación del CTEIB, para disputar el Europeo júnior, consolidando así la presencia del talento mallorquín en una de las competiciones más importantes del calendario internacional.