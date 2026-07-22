El mallorquín Baba Miller debutará con España en la segunda fase de clasificación al Mundial de Catar

El ala-pívot mallorquín Baba Miller, jugador de Los Ángeles Clippers, debutará con la selección española absoluta en el doble enfrentamiento ante Portugal y Grecia, el 28 y el 31 de agosto respectivamente, correspondientes a la fase de clasificación al Mundial de Catar 2027.

El palmesano, que salió en el puesto 36 de la segunda ronda por Los Angeles Clippers, hará su estreno con la selección absoluta después de ser una de las grandes sensaciones de España B el pasado verano. Todo un premio para el jugador formado en la cantera del Bahía San Agustín y que llegó a disputar unos minutos con el Real Madrid en la Euroliga antes de ir a probar fortuna a Estados Unidos.

Así lo anunció el técnico del equipo, Chus Mateo, este miércoles durante un acto en la sede de Iberia, en el que confirmó también la presencia para ambos duelos de otros españoles en la NBA, como Santi Aldama, Sergio de Larrea y Hugo González.

Cinco jugadores provenientes de la mejor liga del mundo, una cifra que se acerca a los seis que fueron llamados por Sergio Scariolo en el Eurobasket 2017, en el que España ganó la medalla de bronce, con los hermanos Pau y Marc Gasol y los hermanos Willy y Juancho Hernangómez, Álex Abrines y Ricky Rubio.

Chus Mateo durante la convocatoria oficial. / Baloncesto España

Mara, primer español en ganar un título de la NCAA, liga universitaria estadounidense, con los UConn Huskies esta temporada, fue seleccionado recientemente en el puesto 12 del 'draft' de la NBA por los Oklahoma City Thunder y es uno de los 'techos' de España con sus 221 centímetros de altura.

En el caso de Hugo González, repetirá tras su llamado de junio para medirse a las selecciones de Dinamarca y Georgia, encuentros en los que anotó 16 y 9 puntos, respectivamente.

Santi Aldama, de baja desde marzo tras someterse a una artroscopia por molestias en su rodilla derecha, regresa a 'La Familia' para debutar a las órdenes de Chus Mateo.

También lo hará su ahora compañero de equipo en los Dallas Mavericks, el base Sergio de Larrea, elegido en el puesto 25 del 'Draft' por los 'Mavs', ausente también desde el pasado Eurobasket, aún con el italiano Sergio Scariolo en el banquillo.

Asimismo, repiten piezas como Mario Saint-Supéry, Alberto Díaz, Yusta, Pradilla, Almansa, Cárdenas, Brizuela, Willy o Parra, ya habituales en los llamados de Mateo.

También regresa Juancho Hernangómez, otro de los veteranos, ausente en las últimas listas del seleccionador.

La convocatoria completa la componen:

. Bases: Sergio De Larrea (Dallas Mavericks, USA), Alberto Díaz (Unicaja), Mario Saint-Supéry y Álvaro Cárdenas (Valencia Basket).

. Escoltas y aleros: Hugo González (Boston Celtics, USA), Baba Miller (Los Angeles Clippers, USA), Darío Brizuela y Joel Parra (Barça) y Santi Yusta (Anadolu Efes, TUR).

. Ala-pívots y pívots: Aday Mara (Oklahoma City Thunder, USA), Santi Aldama (Dallas Mavericks, USA), Jaime Pradilla e Izan Almansa (Real Madrid), Willy Hernangómez (libre) y Juancho Hernangómez (Panathinaikos, GRE).

España parte como líder del Grupo I

España sumó un balance de 5-1 en la primera fase de clasificación, y partirá con ese récord para esta segunda, en el Grupo I, en el que, además de Portugal y Grecia, también se enfrentará ante Montenegro, Ucrania y Georgia, estos dos últimos provenientes del grupo A, el mismo que el de 'La Familia'.

El duelo ante la Portugal del pívot Neemias Queta se celebrará en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, mientras que ante Grecia, que contará con la participación de su gran estrella, Giannis Antetokounmpo, será en el OAKA de Atenas.

España perdió su último encuentro de la primera fase ante Georgia, pero cuenta con una victoria de ventaja sobre Ucrania y Montenegro, segunda y tercera de grupo respectivamente, con 4-2. Por su parte, Portugal, Grecia y Georgia están con 3-3.