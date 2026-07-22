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Natación adaptada

Lluís Cortés y Jones Eribo deslumbran en el Campeonato de España de Aguas Abiertas de natación adaptada

Los nadadores del CTEIB firmaron una gran actuación en la Travesía Getaria Zarautz con títulos nacionales individuales y por equipos

Los participantes del Campeonato de España de Aguas Abiertas posan en el podio.

Los participantes del Campeonato de España de Aguas Abiertas posan en el podio. / Bibi Gg

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Adrià Morata

Palma

Los nadadores del CTEIB firmaron este pasado fin de semana una enorme actuación en la 54ª Travesía Getaria-Zarautz, donde se ha celebrado el Campeonato de España de Aguas Abiertas de natación adaptada, al levantar dos títulos nacionales individuales y proclamarse campeones de España por equipos. Lluís Cortés deslumbró con un doblete de oros, mientras que Jones Eribo y Marcos Rodríguez completaron una destacada actuación balear con dos platas y un bronce. 

En la prueba absoluta de 2.850 metros, Lluís Cortés se proclamó campeón de España, mientras que su compañero Jones Eribo logró la tercera posición. Además, el CTEIB se alzó con el título de campeón de España por equipos, culminando una gran actuación colectiva.

Mientras que, en la distancia de 5.000 metros, donde Lluís Cortés volvió a conquistar un nuevo Campeonato de España, firmando un doblete, Jones Eribo se colgó la medalla de plata y Marcos Rodríguez, del Club Esportiu Mater, completó el excelente papel balear con la medalla de bronce.

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Estos resultados ponen en valor el trabajo realizado durante toda la temporada por los deportistas y sus equipos técnicos, reflejado en un campeonato repleto de éxitos tanto individuales como colectivos.

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