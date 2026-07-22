Lluís Borràs domina la cronoescalada al Puig de Cura con una exhibición de autoridad

La cronoescalada al Puig de Cura celebrada el pasado martes por la tarde en Randa sirvió para que el máster 30, Lluís Borràs, del CC Mancor de la Vall, sumara un nuevo triunfo a su palmarés en una nueva demostración de superioridad en la lucha contra el crono. La organización del Gran Premi Santa Anneta - Memorial Guillem Ramis estuvo a cargo del CC Rodadors d’Algaida con motivo de las fiestas patronales.

El itinerario se inició poco después del núcleo urbano de Randa para finalizar en el santuario de Cura con cuatro kilómetros de recorrido en una tarde de calor intenso. El ganador aventajó en 27 segundos a Marc Vich con Gastón Montenegro a medio minuto, seguidos de Magí Rosselló y Javier Martín, que fue el mejor de los de segundo nivel, cuyo pódium completaron Pere Marc Vanrell y Jaume Moncadas. En cuanto a la categoría junior, Joan Beltrán (10º) aventajó en 8 segundos a Mateu Barceló y en 24 segundos a Miquel Adrover.

Lluís Borràs, en el momento de tomar la salida en Randa. / Tomeu Arbona

Alejandro Buzdea fue el ganador en la división cadete, distanciando en 14 segundos a su compañero de equipo Miquel Àngel Vicens y en minuto y medio a Marc Domínguez. Compitieron conjuntamente con los ciclistas de tercera categoría, en la que se impuso Gerhard Fuchs seguido de Rafa Ros y Stefan Kenneth. El trofeo a la mejor fémina de la carrera fue para la junior Carla Pérez, mientras que Francesca Marcús se impuso en categoría élite.

Con un trazado más reducido compitieron las categorías de ciclismo base con triunfo de Gabriel Bauzá en infantiles, seguido de Connell Mcgough y Lucas Poschl, con Martina Roig como primera chica. En alevines se impuso Jaume Salmerón por delante de Tomàs Pons y Tomeu Verger, mientras que Marina Bauzá fue la primera niña. En principiantes, Nuria Gil superó a Miquel Bibiloni, Ricard Joan y Pau Xampeny. También participaron los más jóvenes de la categoría promesas.