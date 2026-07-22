Fútbol sala
Deivão visita el Campus de la Fundació Miquel Jaume - Palma Futsal en San Ferran
El brasileño se convierte en el protagonista de la jornada, compartiendo experiencias, consejos y una sesión de firmas y fotografías con los participantes
Adrià Morata
El Campus de la Fundació Miquel Jaume - Palma Futsal continúa recibiendo la visita de jugadores del primer equipo. En esta ocasión, el protagonista ha sido Deivão, que ha compartido una mañana con los niños y niñas participantes durante la quinta y penúltima semana de la actividad de verano.
El cierre brasileño ha conversado con los más pequeños, ha respondido a sus preguntas y ha compartido con ellos su experiencia como jugador profesional, transmitiendo la importancia del trabajo diario, el compromiso y la constancia para alcanzar los objetivos deportivos.
Tras el encuentro, Deivão también ha participado en una sesión de fotografías y firma de autógrafos con todos los asistentes, que han podido disfrutar de un momento muy especial junto a uno de los integrantes de la primera plantilla del vigente campeón del mundo.
Con esta visita, la Fundació Miquel Jaume continúa acercando a los jugadores del Illes Balears Palma Futsal a los jóvenes participantes del Campus, una de las iniciativas más valoradas por los niños y niñas durante las semanas de actividad.
El Campus afronta ya sus últimos días antes de poner el broche final a una nueva edición marcada por el deporte, la convivencia y la transmisión de los valores que representan tanto la Fundació como el Illes Balears Palma Futsal.
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